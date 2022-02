Rosja wystosowała pisemną odpowiedź ws. propozycji USA

- Możemy potwierdzić, że otrzymaliśmy pisemną odpowiedź od Rosji. Publiczne negocjowanie byłoby nieproduktywne, więc zostawimy to w gestii Rosji, jeśli chce przedyskutować daną przez nią odpowiedź - powiedział dyplomata, którego wypowiedź przytacza "Washington Post".

Propozycja USA

W ostatnich dniach Moskwa zaproponowała stworzenia nowej "architektury bezpieczeństwa" w Europie. Rosja domaga się od USA m.in. gwarancji, że Ukraina nigdy nie zostanie przyjęta do NATO.

Sekretarz stanu USA Antony Blinken poinformował w środę, że Stany Zjednoczone przekazały pisemną odpowiedź na te żądania.

Odpowiedź została osobiście przekazana MSZ Rosji przez ambasadora USA w tym kraju Johna Sullivana. Dokument zawiera propozycję współpracy złożonej przez Stany Zjednoczone Władimirowi Putinowi w kilku obszarach, w których administracja Joe Bidena widzi "potencjał postępu" w stosunkach z Rosją. Chodzi mianowicie o kontrolę zbrojeń oraz przejrzystość i stabilność wojskowych sojuszy.

"Żadnych zmian" w polityce wobec Ukrainy

Blinken odmówił podania szczegółów przedstawionych Moskwie, ale powiedział, że odpowiedź USA podkreśla to, co USA i NATO zadeklarowały publicznie – że będą podtrzymywać „politykę otwartych drzwi” NATO, odrzucając żądania Moskwy, by Sojusz zobowiązało się nie dopuścić Ukrainy do członkostwa.

– Nie będzie żadnych zmian – powiedział Blinken o poparciu przez USA i NATO polityki otwartych drzwi.

– Dajemy jasno do zrozumienia, że istnieją podstawowe zasady, których jesteśmy zobowiązani przestrzegać i bronić, w tym suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy oraz prawa państw do wyboru własnych rozwiązań i sojuszy w zakresie bezpieczeństwa – dodał.

