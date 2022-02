Jakubiak: Rząd zrobił bardzo odważny ruch. Wielki szacunek

Od 1 lutego obowiązuje m.in. niższy VAT na paliwo, żywność i energię. To efekt wejścia w życie tarczy antyinflacyjnej 2.0. Obniżka podatku jest kontynuacją działań antyinflacyjnych, które rząd rozpoczął jeszcze w ubiegłym roku.

Jakubiak: Uczciwi będą wiedzieli, co z tym zrobić

– VAT to jest ostatni element naliczania ceny. Nalicza się go od kwoty netto, która jest finalnym produktem każdego dostawcy. Tutaj jest bardzo duża rola ostatniego szczebla, czyli handlu, który po doliczeniu marży, do tych cen dolicza VAT – mówił w TVP Info Marek Jakubiak, były kandydat na prezydenta.

– Jest kwestia, czy ten VAT jest naliczony prawidłowo, czy nie. To jest bardzo proste do policzenia i myślę, że uczciwe sieci handlowe będą wiedziały, co w tej kwestii zrobić, bo to jest dodawanie i odejmowanie – stwierdził.

Tłumaczył, że "to państwo rezygnuje z części swoich przychodów po to, żeby było taniej na przykład na stacjach benzynowych". – Tutaj wielki szacunek dla rządu, dlatego że prawie żaden rząd w Europie nie zdecydował się w kryzysie na zmniejszenie swoich przychodów. To jest bardzo odważny ruch i przedsiębiorcy z całą pewnością to docenią – oświadczył Jakubiak.

Ceny paliw w dół

Premier Mateusz Morawiecki i prezes Orlenu Daniel Obajtek zorganizowali we wtorek rano konferencję prasową na jednej ze stacji paliw Orlenu w Warszawie, gdzie litr benzyny PB 95 kosztuje 5,19 zł, a olej napędowy – 5,23 zł.

Morawiecki mówił, że "przeciętna polska rodzina zaoszczędzi na jednym tankowaniu kilkadziesiąt złotych". Z kolei Obajtek stwierdził, że "obecne ceny paliw w Polsce są najniższe w całej Unii Europejskiej".

