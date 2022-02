Siemoniak krytykuje Nord Stream 2. "Mówiliśmy to Niemcom"

Siemoniak był dzisiaj gościem programu Wirtualnej Polski, gdzie rozmawiał o kryzysie ukraińskim. W trakcie dyskusji pojawiła się również kwestia niemieckiej polityki - w tym projektu Nord Stream 2. Poseł PO zapewnił, że jego partia od zawsze krytykowała budowę słynnego gazociągu.

– Od samego początku byliśmy przeciwnikami Nord Stream. Pierwszego i drugiego. I to wyraźnie wszyscy nasi przedstawiciele mówili. Nasze stanowisko było absolutnie jasne, mówiliśmy to niemieckim politykom, mówiliśmy to Europie – zapewniał Siemoniak.

twitter

Pytany, co powinien robić polski rząd w związku z kryzysem na Ukrainie, Siemoniak wskazał na potrzebę stałych rozmów z partnerem ukraińskim, tak jak to miało miejsce w 2014 roku.

- Bardzo mi było smutno, że minister obrony Ukrainy w jednym z wywiadów stwierdził, że od listopada nie miał kontaktu z polskim ministrem obrony. Mam poczucie, że nie do końca wiemy, czego Ukraina chce i potrzebuje. Pomoc w postaci przesłania amunicji na Ukrainę ocenił jako "racjonalną".

Nord Stream 2

Budowa Nord Stream 2 została zakończona kilka tygodni temu, ale Federalna Agencja ds. Sieci wstrzymała wydanie ostatecznego pozwolenia na uruchomienie gazociągu. Niemiecka agencja ma czas do początku stycznia, aby podjąć decyzję w sprawie pozwolenia na eksploatację rur, które mają transportować z Rosji do Niemiec do 55 mld metrów sześciennych gazu rocznie.

Stały przedstawiciel Rosji przy UE Władimir Czyżow stwierdził niedawno, że "opóźnienie certyfikacji Nord Stream 2 nie jest problemem dla Rosji, ale dla europejskich konsumentów". Przekonywał też, że "Rosja jako państwo nie ma bezpośredniego związku z tym projektem".

Czytaj też:

Morawiecki z wizytą w Kijowie. "Mamy poczucie życia u podnóża wulkanu"Czytaj też:

Premier składa obietnicę Ukrainie. Ekspert: Moskwa może to w przyszłości wykorzystać