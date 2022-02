Sikorski: Historycznym obowiązkiem Niemiec jest zapobiec nowej wielkiej wojnie w Europie

W internetowym wydaniu niemieckiego tygodnika "Der Spiegel” opublikowano artykuł byłego szefa polskiego MSZ. Radosław Sikorski krytykuje w nim Niemcy za bezczynność wobec Ukrainy, zagrożonej napaścią ze strony Rosji. Jego zdaniem, obecny kryzys bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej to efekt błędnej polityki zagranicznej Niemiec i Francji. Rządy obu państw naruszyły zasadę Traktatu Lizbońskiego, że państwa UE wspólnie ustalają swe strategiczne cele i interesy bezpieczeństwa i są reprezentowane przez Wysokiego Przedstawiciela UE do spraw zagranicznych.

"Zamiast tego stworzono z Ukrainą tzw. format normandzki i porozumienie mińskie. Francja i Niemcy, największe kraje członkowskie, podjęły się (razem z Rosją i Ukrainą) rozwiązywania konfliktu, podczas gdy kraje takie jak Polska, które bezpośrednio graniczą z regionem kryzysu, nie biorą w tym udziału. Tymczasem to one mają najwięcej do stracenia. Berlin i Paryż niewiele osiągnęły; poza tym, że o konflikcie na granicach UE Rosja chce jeszcze rozmawiać z USA” – pisze Sikorski.

Odpowiedzialność Niemiec

Europoseł PO nawiązał w swoim tekście do słynnego przemówienia sprzed 10 lat, jakie wygłosił w Berlinie. Ówczesny minister spraw zagranicznych Polski wzywał Niemcy do wzięcia odpowiedzialności za przyszłość Europy w obliczu kryzysu finansowego. Obecne czasy to również sytuacja kryzysowa, tym razem na polu bezpieczeństwa militarnego na kontynencie.

"Jednak nie można tak do końca mówić o niemieckiej bezczynności. Niemcy przecież energicznie kontynuowali i zakończyli budowę gazociągu Nord Stream 2. Bezczynni są wobec demokratycznego kraju członkowskiego ONZ, któremu grozi rosyjska inwazja, wobec Ukrainy” – ironizuje polski polityk.

Sikorski odrzuca niemiecką argumentację o potrzebie zachowania neutralności, zbudowaną na odpowiedzialności Berlina za zbrodnie drugiej wojny światowej.

„Oczywiście nazistowskie Niemcy popełniły w czasie wojny niewyobrażalne zbrodnie, przede wszystkim na Wschodzie kontynentu, w Polsce i Związku Sowieckim, przede wszystkim na terytoriach dzisiejszej Ukrainy i Białorusi. Ale nie może to być dziś pretekstem dla Berlina, by nic nie robić, a już z pewnością nie może to być powodem sympatii wobec agresora. Historyczna odpowiedzialność Niemców polega na tym, by angażować się na rzecz pokoju” – podkreślił.

W toku swojego artykułu europoseł kontynuuje kwestię odpowiedzialności niemieckiego rządu względem pozostałych państw Europy.

„Historycznym obowiązkiem Niemiec jest zapobiec nowej wielkiej wojnie w Europie. A najlepszym sposobem, by to osiągnąć, jest pomoc ofierze w samoobronie. Kto dziś jest przeciwko uzbrajaniu Ukrainy, faktycznie jest za wojną” – pisze były marszałek Sejmu.

Kwestia Nord Stream 2

Sikorski wskazuje, że nowa nitka Gazociągu Północnego zburzyła spokój w Europie.

„Podczas zimnej wojny i jeszcze długo potem to Amerykanie prowadzili za Niemców politykę bezpieczeństwa. Poza tym, miło jest być dużym krajem, otoczonym przez sojuszników. Tam można kasować pokojową dywidendę i jeszcze pouczać innych o zagrożeniach militaryzmu. A jednak Europa nie jest już spokojna” – pisze polityk.

„Czas obudzić się ze strategicznej drzemki. Niemcy muszą zasadniczo przedefiniować swoje geopolityczne myślenie” – apeluje Radosław Sikorski.

