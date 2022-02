Linda atakuje Kościół. "Roz******ył nasz kraj"

Bogusław Linda był gościem programu "Niech gadają" prowadzonego przez dziennikarkę Małgorzatę Domagalik. Popularny aktor został zapytany o to, czy uważa się za patriotę. Odpowiadając na to pytanie, dość niespodziewanie zaatakował Kościół.

– Jestem patriotą, bo staram się zobaczyć ten kraj, zarówno historycznie, od zaborów, rozbiorów, średniowiecza, katolicyzmu, który wszedł w którymś momencie i roz****rzył nasz kraj, czyli od Wazów, aż do teraz, i do tego, co złego zrobił z nami Kościół, jak rozwalił ten naród w ogóle – stwierdził gość Kanału Sportowego.

Bóg jest wszędzie, ale nie w Kościele

W dalszej części swojej wypowiedzi Linda poruszył temat Kościoła jako instytucji, która w jego mniemaniu propaguje głupotę. Odniósł się również do Biblii. – Jak długo nie można było tłumaczyć Biblii. A po co tłumaczyć, jak ludzie zaczną czytać i rozumieć, o czym jest? Lepiej mówić po łacinie msze, prawda? Dlaczego ludzie mają wiedzieć, że wcześniej nie było piekła, tylko wymyślono to po to, żeby sprzedawać odpusty? Po co to jest wszystko? Kościół utrzymuje głupotę w tym kraju, niestety. Jest mi przykro z tego powodu – mówił aktor.

Bogusław Linda przyznał jednocześnie, że uważa się za osobę wierzącą. Stwierdził w rozmowie z Małgorzatą Domagalik, że wierzy w Boga – gdziekolwiek jest i jaki jest.

– Myślę, że wierzę w Boga, jakikolwiek i gdzie jest. Ale nie odbieram tego Boga ani Hindusom, ani Afrykanom, bo wydaje mi się, że Bóg jest wszędzie, że widzimy go np. w miłości, ale nie w Kościele – podsumował.