"Rząd powinien podać się do dymisji". Budka: Spektakularna porażka Kaczyńskiego

We wtorkowym głosowaniu Sejm odrzucił projekt ustawy o testowaniu pracowników pod kątem zakażenia SARS-CoV-2 autorstwa posłów PiS, umożliwiającej pracownikom nieodpłatne testowanie w kierunku SARS-CoV-2, a pracodawcom żądanie informacji o negatywnym wyniku tego testu. Dodatkowo w projekcie zapisano możliwość domagania się odszkodowania przez pracownika, który ma uzasadnione podejrzenie, że zaraził się koronawirusem w miejscu pracy. Odszkodowanie byłoby należne od innego pracownika, który nie chciał poddać się testowi.

"To oksymoron"

Komentując głosowanie szef KO Borys Budka powiedział dziennikarzom, że jest ono "spektakularną porażką Jarosława Kaczyńskiego".

– Jeżeli w kluczowej dla Polaków sprawie rząd nie ma większości, to powinien podać się dymisji. Gdyby Mateusz Morawiecki był człowiekiem honoru – ja rozumiem, że Morawiecki i honor to oksymoron – to dzisiaj biurku prezydenta leżałaby jego dymisja – oświadczył Budka. Równocześnie podkreślił, że PiS "przygotuje narrację pod swój elektorat, że to opozycja nie chciała takiego projektu ustawy".

– Tak naprawdę zespół go sam Kaczyński zgłaszając tak absurdalne propozycje. Próbował zrzucić swoje nieróbstwo i nieróbstwo rządu PiS, tragedię 100 tys. ofiar COVID i drugich ponad 100 tys. ponadnormatywnych zgonów, na zwykłych ludzi – pracowników i pracodawców. Tymczasem nikt już nie da się nabrać, że za to, co dzieje się w Polsce odpowiada rząd premiera Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego, no i minister zdrowia oraz wicepremier do spraw bezpieczeństwa – dodał poseł KO.

Budka podkreślił, że w Polsce nie ma żadnej walki z pandemią, a ludzie zostali zostawieni samym sobie. "Dzisiaj Kaczyński udawał, że coś robi, ale to są działania po pierwsze spóźnione, a po drugie nic nie dające" – podsumował polityk. Jego zdaniem rząd "zawalił" też akcję szczepień.

