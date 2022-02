Kryzys bezpieczeństwa. Soloch: Relacje z USA są dla nas kluczowe

Nie milkną echa doniesień o możliwym nowym formacie współpracy między Wielką Brytanią a Polską i Ukrainą. Informacje podane przez ukraiński oddział BBC potwierdzili premierzy Morawiecki i Szmyhal podczas wtorkowej wizyty szefa polskiego rządu w Kijowie. Również we wtorek w stolicy Ukrainy odbyło się spotkanie premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona z prezydentem kraju Wołodymirem Zełenskim.

Paweł Soloch wskazuje, że szczegóły nowej formy międzypaństwowej współpracy są w tej chwili omawiane na poziomie dyplomatycznym. Celem nowego formatu jest koordynacja działań, które mają wzmocnić bezpieczeństwo Ukrainy.

– Jeszcze raz przypomnę: głównym punktem naszego odniesienia są działania podejmowane w gronie sojuszniczym, w gronie NATO. Oczywiście w kontakcie z władzami ukraińskimi – powiedział szef BBN podkreślając, że nie chodzi o sojusz w rozumieniu wojskowym.

Pomoc dla Ukrainy

Soloch stwierdził, że w tej chwili nie ma dyskusji o tym, czy inne państwa miałyby włączyć się w nowy format. Podstawą działań przeciw Rosji pozostaje aktywność w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego.

– Nie ma też mowy o tym, że powstaje swego rodzaju koalicja chętnych. Ciągle jesteśmy na etapie, chcemy, żeby to się utrzymało, że to całe NATO wspiera Ukrainę, cała Unia Europejska przyłącza się do polityki prowadzonej w ramach Sojuszu, buduje możliwości prawdziwych sankcji wobec Rosji, gdyby nastąpiła agresja na Ukrainę – wskazał.

Współpraca na linii Londyn-Warszawa-Kijów ma mieć jedynie charakter uzupełniający do działań podejmowanych w NATO. Sojusz Północnoatlantycki pozostaje głównym ośrodkiem działań w kwestii utrzymania bezpieczeństwa w regionie.

– Głównym punktem odniesienia pozostaje jednak Sojusz Północnoatlantycki, w którym wiodącą rolę odgrywają Stany Zjednoczone i relacje z nimi są dla nas kluczowe – wyjaśnił.

Czytaj też:

Prezydent zwołał RBN. Soloch: Próba zbudowania spójnego przekazuCzytaj też:

Soloch po spotkaniu BBN: Najważniejsza w tej chwili jest koordynacja sojusznicza