Szczere słowa posła PiS: Pierwsza taka bardzo trudna rzecz, która nam się zdarzyła

W wtorek Sejm zdecydował w głosowaniu o odrzuceniu ustawy covidowej przygotowanej przez posłów PiS. Za odrzuceniem "lex Kaczyński" głosowało 253 posłów. Wcześniej odrzucenie projektu zarekomendowała sejmowa komisja zdrowia. Wniosek w tej sprawie przedstawiły KO oraz Konfederacja. Propozycja wywołała duże kontrowersje i doprowadziła do podziałów w klubie PiS.

– Sprawa dotyczy tych, którzy są wątpiący albo bardzo sceptycznie nastawieni do wszystkich rozwiązań antyCOVID-owych i ich w klubie PiS jest troszeczkę, to prawda. Ale popisała się też opozycja, które każde rozwiązanie dotyczące walki z pandemią na początku przyjmowała entuzjastycznie, a jak przyszło do sprawdzam, to okazało się, że jest całkiem inaczej – stwierdził Bolesław Piecha w rozmowie z Agatą Adamek w „Jeden na jeden” TVN24.

Piecha: Pierwsza taka trudna rzecz

Poseł przyznaje, że pewnym problemem dla partii są parlamentarzyści "sceptyczni wobec pandemii". – Tak, my mamy większość parlamentarną. My nie ukrywaliśmy, że mamy problem z odpowiednią grupą posłów sceptycznych wobec w ogóle pandemii, a już w ogóle wobec jakichkolwiek spraw dotyczących zakazów, nakazów, lockdownowych rozwiązań, bardzo sceptyczną. Ja ich znam, oni występowali w pierwszych szeregach również waszej stacji – mówił Piecha.

Polityk dodaje, że ustawa "pewnie była niedoskonała", skoro niektórzy posłowie mieli takie wątpliwości. Dodaje jednak, że nie było możliwości dokonania jakichkolwiek korekt.

Dopytywany o przegrane przez PiS głosowanie poseł przyznaje, że to trudna sytuacja dla partii. –Myślę, że jest to oczywiście pierwsza taka bardzo trudna rzecz, która nam się zdarzyła, ale tutaj dyscypliny nie było. W związku z tym wyciąganie pochopnych wniosków, że jest jakiś rozpad, że jest jakaś erozja, jest pochopne i sądzę, że nie na miejscu– stwierdził Bolesław Piecha.

