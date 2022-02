Zalewski: USA potwierdzają swoje zobowiązania wobec nas

Gość Programu Trzeciego Polskiego Radia stwierdził, że decyzja Joe Bidena o wysłaniu do Polski dodatkowych żołnierzy to "doskonała informacja". – Amerykanie informowali już wcześniej, że w sytuacji zwiększającego się zagrożenia na wschodzie budzą chcieli wzmocnić wschodnią flankę, a więc i Polskę. To się właśnie dzisiaj dzieje – stwierdził poseł.

Paweł Zalewski zwrócił uwagę, że 1700 Amerykańskich żołnierzy "nie zmienia istotnie naszej sytuacji", ponieważ na Białorusi stacjonuje obecnie "około 30 tysięcy żołnierzy rosyjskich, a nad granicą z Ukrainą ponad 100 tysięcy". Zaznaczył jednak, że jest to "bardzo silny sygnał polityczny".

– Wbrew żądaniom Putina wycofania wojsk NATO z krajów, w których nie było jednostek Sojuszu przed 1997 rokiem, a więc z Polski, państw Bałtyckich, Rumunii, prezydent Biden i USA potwierdzają bardzo wyraźnie swoje zobowiązania wobec nas – zauważył dodając, że "to jest bardzo istotne".

Poseł Polski 2050 zwrócił również na to, że po decyzji prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowaniu tzw. "lex TVN" Amerykanie dopuścili go do rozmów w innym formacie, niż tylko "Bukaresztańskiej dziewiątki". W jego ocenie jest to znaczne wzmocnieni pozycji dyplomatycznej Polski.

Żołnierze USA przylecą do Polski

Rzecznik Pentagonu John Kirby przekazał na konferencji prasowej, że do Polski, Niemiec i Rumunii zostanie wysłanych 3 tys. amerykańskich żołnierzy, a ich zadaniem będzie wsparcie wschodniej flanki NATO.

Nad Wisłę zostaną przerzuceni żołnierze elitarnej 82. dywizji powietrznodesantowej, mającej swoją kwaterę główną w Fort Bragg w Karolinie Północnej. – Te siły nie będą walczyć na Ukrainie – powiedział w środę Kirby. – Dajemy nimi jasno do zrozumienia, że będziemy gotowi do obrony naszych sojuszników z NATO, jeśli dojdzie do takiej konieczności – dodał.

Zaznaczył również, że nowe ruchy amerykańskich wojsk wysyłają "niewątpliwy sygnał do świata", że rząd USA stoi po stronie swoich sojuszników z NATO i sprzeciwia się agresji ze strony Rosji.

