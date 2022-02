Fogiel: Niesłusznie ograniczmy Polski Ład wyłącznie do kwestii podatkowych

Polityk PiS był w środę wieczorem "Gościem Wydarzeń" Polsat News. Jednym z poruszonych tematów był "Polski Ład". Fogiel zwrócił uwagę, że tan sztandarowy program partii rządzącej często niesłusznie jest ograniczany wyłącznie do kwestii podatkowych.

– Ta reforma jest jego istotną częścią, ale Polski Ład to jest cały szeroki program, chociażby to, że już dzisiaj nie mamy limitów przyjęć do lekarzy specjalistów, to jest również element Polskiego Ładu – podkreślił.

Zdaniem wicerzenika PiS bardzo negatywna opinia publiczna na temat tego programu "jest trochę ograniczona do pewnej bańki w której funkcjonujemy".

– Kilka dni temu w internecie pojawiło się takie nagranie ze spotkania Szymona Hołowni w jednej z mniejszych miejscowości, być może były to nawet Końskie, gdzie napotkany przez niego starszy człowiek nie zgadzał się z jego zarzutami wobec Polskiego Ładu, bo powiedział, że on właśnie jest beneficjentem, on otrzymał wyższe wynagrodzenie, wyższą emeryturę. Dlatego trzeba się też trochę wyrwać spoza tej warszawskiej bańki – stwierdził Fogiel.

Dymisje na horyzoncie?

O konieczności pociągnięcia do osobistej i politycznej odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za zamieszanie po wprowadzeniu "Polskiego Ładu" mówił w środę w rozmowie z PAP Jarosław Kaczyński. Z kolei sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski zdradził, że informacje o dymisjach powinny się pojawić w ciągu kilku najbliższych dni. Jednak - jak podkreśla Radosław Fogiel - decyzje personalne w tej kwestii jeszcze nie zapadły.

– Te błędy muszą wiązać się z konsekwencjami i musimy wyciągnąć wnioski – stwierdził. – Polski Ład i reforma finansów jest zbyt ważna i zbyt dobra dla Polaków, żeby ją przysypać tego typu niedoskonałościami – dodał Fogiel.

Czytaj też:

Girzyński: Z całą pewnością minister finansów pożegna się ze stanowiskiemCzytaj też:

"Podatkowy Frankenstein". Gowin krytykuje Polski Ład