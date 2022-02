Suski o Polskim Ładzie: Potrzebna jest radykalna naprawa

Jarosław Kaczyński w jednej z medialnych wypowiedzi oznajmił, iż konieczne będzie pociągnięcie do "osobistej i politycznej odpowiedzialności" osób odpowiedzialnych za zamieszanie po wprowadzeniu wraz z początkiem 2022 roku założeń programu rządowego Polski Ład.

Z kolei sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski zdradził w minioną środę, że informacje o dymisjach powinny pojawić się w ciągu najbliższych kilku dni.

"Radykalna naprawa"

W czwartek Marek Suski skomentował kontrowersje związane z Polskim Ładem w programie "Kwadrans Polityczny" w TVP 1.

– Nie będę wymieniał nazwisk. To premier zadecyduje, kto poniesie konsekwencje za błędy, jakie pojawiły się w Polskim Ładzie. (...) Wszyscy widzimy, co poszła nie tak. Miało być tak, że do 12 800 złotych brutto ten program będzie obojętny, dla mniej zarabiających miał być korzystny. Gdy przyszło do wypłaty, okazało się, że już przy lekko powyżej 4 tys. złotych brutto niektórzy ponieśli straty. Ewidentnie ktoś nie potrafił policzyć, nie zrobił symulacji. Tak jak powiedział prezes Kaczyński, potrzebna jest radykalna naprawa – powiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy. – To oczywiste, że lepiej byłoby to lepiej przygotować i wystartować, gdy będzie gotowe – dodał.

Dymisja ministra?

Według nieoficjalnych ustaleń mediów, minister finansów Tadeusz Kościński i jego zastępca Jan Sarnowski zostaną prawdopodobnie zdymisjonowani za zamieszanie powstałe w wyniku Polskiego Ładu. Decyzja została już podjęta i zostanie ogłoszona w przeciągu kilkunastu najbliższych dni – wynika z ustaleń dziennikarzy radia RMF FM.

Działania miały być tematem dyskusji podczas ostatniego posiedzenia kierownictwa partii PiS.

Obok zdrowotnego spłacamy dług gospodarczy