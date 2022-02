Rzecznik MSZ: NATO decyduje o swoich sprawach, a nie Rosja

Przedstawiciel polskiego resortu spraw zagranicznych opowiadał o działaniach w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego i możliwych zagrożeniach ze strony Federacji Rosyjskiej na antenie Polskiego Radia 24.

Rozmowy polsko-amerykańskie

Do soboty, 5 lutego minister Zbigniew Rau będzie przebywał w Waszyngtonie. W programie przewidziane są spotkania z przedstawicielami amerykańskiej administracji, m.in. z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem, oraz wizyta w Kongresie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Polscy i amerykańscy politycy będą omawiali bieżące kwestie dotyczące bezpieczeństwa euro-atlantyckiego, w tym przede wszystkim kryzys wywołany przez agresywną politykę i działania Władimira Putina oraz Aleksandra Łukaszenki. Rau poruszy również kwestię współpracy wspólnoty transatlantyckiej w odpowiedzi na zaistniałą sytuację. Podjęte zostaną także kwestie dotyczące bezpieczeństwa energetycznego, w tym Nord Stream 2, a także temat współpracy z Amerykanami w zakresie Inicjatywy Trójmorza.

– Najważniejszym tematem spotkania Zbigniewa Raua z Antony Blinkenem będzie sytuacja w Europie. Minister Rau jest w stałym kontakcie z sekretarzem Blinkenem, rozmowy mają miejsce nawet kilka razy w tygodniu, istnieje dialog strategiczny Polska-USA. Warto wrócić do dobrej tradycji wizyt polskich polityków w USA. Polska jest sojusznikiem USA. Musimy być ze sobą w stałym kontakcie – powiedział Łukasz Jasina.

Żołnierze USA w Polsce

Prezydent USA Joe Biden zatwierdził wysłanie do Polski dodatkowych żołnierzy. Amerykańscy wojskowi w ciągu najbliższych kilku dni mają być też odesłani do Niemiec i Rumunii. Wszystko po to, aby wzmocnić wschodnią flankę NATO w obliczu możliwej agresji Rosji na Ukrainę.

– Większa obecność wojsk USA w Polsce zwiększa nasze gwarancje bezpieczeństwa. Chcemy wzmacniać wschodnią flankę NATO i to ma miejsce. W tej sprawie mamy też kontynuację polityki amerykańskiej administracji. Rosja chce niwelować efekty rozszerzenia NATO. Jednak to NATO decyduje o swoich sprawach, a nie Rosja – mówił rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

