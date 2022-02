Bielan: My też moglibyśmy pozwać Czechy

Porozumienie zawarte w Pradze przez premiera Mateusza Morawieckiego i szefa czeskiego rządu Petra Fialę kończy wielomiesięczny spór o kopalnię Turów. Kompromis zakłada spełnienie przez Polskę szeregu warunków. Z kolei Czesi zobowiązali się do wycofania pozwu przeciwko Warszawie złożonego w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Ugoda została przez polityków obozu rządzącego uznana za duży sukces premiera Morawieckiego. Z kolei opozycja wytyka rządowi nie tylko fakt konieczności zapłaty Czechom odszkodowania, ale także uiszczenia kar nałożonych przez TSUE.

Bielan: Bardzo się cieszę

Pytany o komentarz do praskiego porozumienia Adam Bielan nie ukrywał zadowolenia z zawartego kompromisu. Sam spór określi zaś jako "niepotrzebny", ponieważ, jak przyznał, nie rozumie "dlaczego rząd czeski zdecydował się pozwać Polskę do TSUE".

– Tak tych spraw nie powinno się wyjaśniać pomiędzy dwoma zaprzyjaźnionymi państwami. My też moglibyśmy na przykład pozwać stronę czeską ze względu na to, że kopalnia w Stonawie, prowadzona przez CSM, nie przeprowadziła koniecznych uzgodnień transgranicznych. Mam nadzieję, że tego rodzaju historie nie będą się zdarzały w przyszłości, że to porozumienie kończy nienajlepszy rozdział w naszych stosunkach – stwierdził na antenie TVP.

Polityk nie zostawił suchej nitki na orzeczeniu wydanym przez TSUE w sprawie Turowa. Określi je jako bezprecedensowe.

– Dotąd nie zdarzyło się, żeby TSUE w takiej sprawie wydawało tego rodzaju postanowienie. Pamiętajmy, że ostateczne orzeczenie nie mogło na przykład spowodować zamknięcia kopalni, a to zabezpieczające orzeczenie takie właśnie było – wskazał.

– Gdyby polski rząd się ugiął i na to pozwolił, stracilibyśmy 6, 7, w zależności od dnia, procent naszego systemu energetycznego. To by oznaczało brak dostaw prądu dla setek tysięcy, jeżeli nie milionów Polaków i bardzo dobrze, że nasze władze się na to nie zgodziły. Szkoda, że ten spór trwał tyle miesięcy. Musieliśmy czekać na zmianę władzy w Czechach – dodał.

Czytaj też:

PiS ma nowego koalicjanta. Partia Republikańska częścią Zjednoczonej PrawicyCzytaj też:

"Niedługo zostanie powołany nowy wiceminister". Bielan uchyla rąbka tajemnicy