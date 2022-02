Moskwa: Będziemy wnioskować do TSUE o wycofanie kar za Turów

Podpisane w czwartek w Pradze polsko-czeskie porozumienie kończy spór o kopalnię Turów. Polska zgodziła się spełnić szereg warunków postawionych przez czeski rząd. Jednym z nich jest zapłata 45 mln euro rekompensaty. Nadal otwartą kwestią pozostają kary nałożone na Polskę przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Licznik zatrzymał się na kwocie 68,5 mln euro, co stanowi ponad 200 mln złotych.

Moskwa: To koniec sporu

Pytana o tę kwestię szefowa MKiŚ wskazała, że licznik kar został zatrzymany w momencie podpisania praskiego porozumienia przez premierów Morawieckiego i Fialę. Moskwa zapewniła również, że polski rząd zrobi wszystko, aby nie płacić kwot, które już zostały naliczone przez TSUE.

– Na pewno nie zapłacimy już tych kar, które byłyby naliczane do dnia wydania wyroku. Jeśli chodzi o kary wstecz, będziemy wnioskować do TSUE o wycofanie tych kar. Skoro spór jest wycofany, to nie ma tematu. (...) Nie widzimy powodu, aby taka decyzja nie została podjęta – powiedziała minister na antenie Polsatu News.

Moskwa wyraziła również nadzieję, że czwartkowa umowa na zawsze rozwiąże sporne kwestie związane z Turowem. Jak wskazała "umowa zabezpiecza współpracę pomiędzy Polską a Czechami w sposób jasny, przejrzysty i uzgodniony". – Mamy nadzieję, że dzięki jej szczegółowości nie dojdzie już do eskalacji sporu – oświadczyła.

Czesi otrzymali przelew

Minister potwierdziła również, że Praga otrzymała od Polski przelew na kwotę ustaloną w porozumieniu. Zgodnie z nim rząd Czech miał wycofać swoją skargę do TSUE. Jak stwierdził premier Petr Fiala, w momencie otrzymania odszkodowania od Polski wycofanie pozwu będzie kwestią "dni, jeśli nie godzin".

– W momencie podpisania umowy przesłaliśmy przelew. Czesi otrzymali już potwierdzenie dokonania przelewu. Jednocześnie zadeklarowali, że mają gotowe dokumenty, które są niezbędne do wycofania sporu i są gotowi natychmiast te dokumenty przekazać. Ten przelew i to wycofanie czyni spór nieistniejącym – powiedziała.

