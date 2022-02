Lekarz: Kwarantanna nie spełnia swojego zadania

Prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w rozmowie z Polską Agencją Prasową stwierdził, że obecne mutacje koronawirusa (SARS-CoV-2) powodują "łagodne objawy przeziębieniowe", ale jednocześnie "nie wiemy co będzie jesienią".

Kwarantanna w Polsce

Coraz więcej krajów europejskich, takich jak Dania, Wielka Brytania czy Czeska Republika, znosi lub zapowiada zniesienie wszelkich obostrzeń sanitarnych w kraju związanych z pandemią COVID-19. Chodzi m.in. o tzw. certyfikaty covidowe oraz nakładane limity osób w poszczególnych miejscach publicznych.

Zdaniem prof. Roberta Flisiaka, w Polsce w tej chwili "przede wszystkim zbędne jest utrzymywanie kwarantanny. I od tego powinniśmy zacząć", ponieważ "kwarantanna u nas nie spełnia swego zadania". Obecnie na kwarantannie w kraju – według oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia z minionego czwartku – przebywa 602 336 osób.

– Zwróćmy jednak uwagę na to, ile osób proporcjonalnie jest na kwarantannie, a ile na izolacji – jeden do jednego. Oznaczałoby to, że jedna osoba zakażona miała kontakt z zaledwie jedną inną osobą, którą trzeba wysłać na kwarantannę. A nawet mniej, bo przecież kwarantanną objęte są także osoby przyjeżdżające z innych regionów świata, a także skierowane na badanie. (...) Jest to fikcyjne panowanie nad epidemią. Gdyby dochodzenie epidemiczne udało się przeprowadzić w przypadku każdego zakażenia, to przecież na kwarantannę musiałoby trafić kilkakrotnie więcej osób niż obecnie. Oczywiście, przy obecnych możliwościach Sanepidu jest to nierealne. Poza tym, przy kilku milionach osób odsuniętych od pracy nastąpiłaby katastrofa gospodarcza. Wygląda na to, że większość zakażonych deklaruje, że z nikim nie miała kontaktu przez ostatnie dni, a na kwarantannę trafiają co najwyżej osoby zamieszkujące razem z osobą zakażoną – mówił Flisiak.

Przypomnijmy, że na izolacji przebywają osoby chore na COVID-19 lub z dodatnim wynikiem testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 w organizmie. Natomiast na kwarantannie są ci, którzy z taką osobą mogli mieć kontakt.

