Szynkowski vel. Sęk: To osobisty sukces premiera Morawieckiego

Według wiceszefa MSZ informacje, które w czwartek dotarły z Pragi, to jedna z lepszych wiadomości w ostatnim czasie. Jak bowiem stwierdził Szynkowski vel Sęk, "przyzwyczailiśmy się do tego, że sytuacja geopolityczna jest napięta i że mamy ciągle do czynienia z informacjami, które nas niepokoją".

– Dobrze jest zamykać te sprawy, które można zamknąć, po to, żeby móc koncentrować się na innych obszarach kluczowych – stwierdził na antenie Polskiego Radia 24.

Sukces Morawieckiego

Wiceminister określił praski kompromis jako "osobisty sukces premiera Mateusza Morawieckiego" i świadectwo "skuteczności polskiej dyplomacji na wielu poziomach".

– Porozumienie ma podwójny wymiar - z jednej strony kończy ten trudny temat, a z drugiej wracamy do normalizacji w kontaktach polsko-czeskich – wskazał Szynkowski vel Sęk.

Przypomnijmy, że porozumienie zawarte w czwartek w Pradze przez premierów Morawieckiego i Fialę nakłada na Polskę szereg zobowiązań, wśród których najważniejszymi są zapłata 45 mln euro odszkodowania oraz budowa odpowiedniej infrastruktury w kopalni Turów. Z kolei Czesi zobowiązali się do wycofania pozwu złożonego przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Inicjatywa prezydenta

Podczas rozmowy poruszono także temat prezydenckiej inicjatywy związanej z reformą Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Zdaniem ekspertów, projekt Pałacu Prezydenckiego może pomóc w zakończeniu sporu z Komisją Europejską o kształt reformy polskiego sądownictwa.

Jak podkreślił Szynkowski vel Sęk, w relacjach z Unią Europejską polski rząd powinien bazować na traktatach. Wskazał, że to "one powinny być bazą funkcjonowania Wspólnoty jako całości". – Jednym z takich obszarów jest wypłata środków dla KPO. Mimo, że nie ma podstawy traktatowej, to Polska nie jest traktowana w odpowiedni sposób. Racja prawna jest po naszej stronie – podkreślił.

Wiceszef MSZ dodał także, że "zrozumiałym jest, że trzeba podjąć w tej sprawie jakieś działania i obowiązkiem polityków oraz osób myślących o polskiej racji stanu jest bycie w tej sprawie skutecznym".

