Macierewicz: Putin zaostrza zagrożenie

Zdaniem marszałka seniora Sejmu, Kreml wskazuje na to, że mniej więcej w połowie lutego tego roku może zacząć agresję wobec Ukrainy oraz państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Przypomnijmy, że aktualnie przy granicy państwowej swojego zachodniego sąsiada Federacja Rosyjska zgromadziła ponad 120 tys. żołnierzy wraz ze sprzętem.

Zagrożenia ze strony Putina

Potencjalne zagrożenia ze strony Władimira Putina Antoni Macierewicz ocenił w piątek podczas audycji "Sygnały Dnia" na antenie Programu 1. Polskiego Radia.

– Warto pamiętać, że propagandowe przygotowania Rosji do ataku obejmują nie tylko Ukrainę. Kilka dni temu Aleksander Łukaszenka mówił o Polsce, że ma dowody w postaci zeznań polskiego żołnierza o mordowaniu migrantów – stwierdził polityk.

Przypomnijmy, że w rosyjską operację zaangażowana jest również Białoruś. Na jej teren Moskwa w ostatnim czasie przemieściła około 30 tys. żołnierzy i nowoczesną broń. To największy przerzut rosyjskiego wojska do tego kraju od zakończenia zimnej wojny.

Działania USA

Prezydent USA Joe Biden zatwierdził wysłanie do Polski dodatkowych żołnierzy. Do naszego kraju zostaną przerzucone wojska z elitarnej 82. dywizji powietrznodesantowej, mającej swoją kwaterę główną w Fort Bragg w Karolinie Północnej.

Amerykańscy wojskowi w ciągu najbliższych kilku dni mają być też odesłani do Niemiec i Rumunii. Wszystko po to, aby wzmocnić wschodnią flankę NATO w obliczu możliwej agresji Rosji na Ukrainę.

– Decyzje podjęte przez prezydenta Bidena świadczą o tym, że Stany Zjednoczone zmieniły o 180 stopni swój stosunek co do zagrożeń na wschodniej flance NATO. To stanowisko Polski doprowadziło do zmiany polityki amerykańskiej – uświadomiło politykom w USA, że nie jest to tylko gra ze strony Putina, ale realne przygotowanie do ataku militarnego – powiedział Antoni Macierewicz.

Czytaj też:

Lider opozycji: Szwecja wejdzie do NATO w ciągu pięciu latCzytaj też:

Amerykanista: Nie da się w ten sposób ułagodzić Putina