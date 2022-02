Sachajko: Trzeba dziękować prezydentowi Dudzie

W miniony czwartek głowa państwa zapowiedziała złożenie do laski marszałkowskiej projektu dot. zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym. Kilka dni temu prezydent miał zasygnalizować liderom klubów i kół parlamentarnych wolę wyjścia z inicjatywą w tej sprawie.

Propozycja zawiera zmiany w zakresie funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej SN. Chodzi m.in. o możliwość ponownego zbadania orzeczeń dyscyplinarnych wobec sędziów.

"Trzeba dziękować"

Poseł Jarosław Sachajko skomentował sprawę w piątek w "Salonie Politycznym Trójki" na antenie Programu 3. Polskiego Radia. – Pan prezydent się włączył, takie ma prawo i tylko trzeba dziękować, że chce z niego skorzystać, bo poprzedni prezydenci nie byli skorzy do składania inicjatyw ustawodawczych – mówił.

– Nasz postulat jest jeszcze dalej posunięty, aby sędziów do KRS wybierali obywatele w wyborach powszechnych. (...) Jeżeli ludzie w wyborach powszechnych wybieraliby KRS, tak jak i sędziów pokoju, wtedy nikt nie mógłby powiedzieć, że ktokolwiek jest upolityczniony – stwierdził deputowany koła Kukiz'15.

Co ciekawe, prezydencki projekt nie jest jedynym, który w najbliższych dniach ma zostać złożony do laski marszałkowskiej. Jak poinformował poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Kaleta, rząd pracuje nad własnymi rozwiązaniami dotyczącymi Izby Dyscyplinarnej SN. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce oba rozwiązania będą procedowane w Sejmie. Nie jest jasne, czy pomysły Andrzeja Dudy znajdą zwolenników wśród członków Zjednoczonej Prawicy. Zapowiedzi prezydenta krytykowali bowiem m.in. politycy Solidarnej Polski, w tym wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Koniec sporu z KE?

Zmiany w obszarze Izby Dyscyplinarnej mają dać polskiemu rządowi narzędzie do zakończenia sporu z Komisją Europejską i tym samym odblokować należne Polsce środki z Krajowego Planu Odbudowy.

– Komisja Europejska nie powinna uprawiać polityki, ale uprawia. My powinniśmy robić wszystko, by nie dać się podpuścić i szantażować – ocenił poseł Jarosław Sachajko.

– Pan prezydent jest szanowaną osobą na całym świecie, więc mam nadzieję, że KE uszanuje jego doświadczenie i jego jako prezydenta Polski i jak najszybciej zakończy ten niepotrzebny spór – oznajmił parlamentarzysta.

