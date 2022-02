"To przegięcie". Jaki i Sikorski zgodnie ocenili nowe przepisy w Hiszpanii

Kongres Deputowanych przyjął przepisy, które wprowadzają kary na "osoby nękające lub w inny sposób ograniczające wolność kobiet zmierzających do skorzystania z prawa do dobrowolnego przerwania ciąży będą karane więzieniem od 3 miesięcy do 1 roku albo pracami na rzecz społeczeństwa".

Jaki i Sikorski zgodni

„Czyli do więzienia za modlitwę w rządzonej przez europejską lewicę Hiszpanii. Nowy wspaniały (i praworządny) świat” – skomentował w mediach społecznościowych Patryk Jaki.

Niespodziewanie z europosłem Solidarnej Polski zgodził się Radosław Sikorski. „Zgadzam się, że to przegięcie” – napisał pod postem Jakiego na Twitterze europoseł Koalicji Obywatelskiej.

Protest i skarga do TK

W reakcji na nowe przepisy w czwartek przed budynkiem senatu Hiszpanii odbyła się manifestacja. W protestach wzięli udział członkowie ponad 140 organizacji ze Zgromadzenia Stowarzyszeń na Rzecz Życia, Godności i Wolności, którzy uważają, że nowe prawo atakuje wolność słowa i manifestacji, jak poinformowało Katolickie Stowarzyszenie Propagandystów (ACdP) na Twitterze.

– Dziwne jest, że reformuje się kodeks karny dla tak ograniczonej, konkretnej i przykładnej działalności, jak modlenie się i próbowanie wytłumaczenia matkom, co oznacza przerwanie ciąży – powiedział lider demonstrantów i były minister spraw wewnętrznych Jaime Mayor Oreja. Jego zdaniem nowe prawo jest "nieproporcjonalne". – Wykazuje chorobliwą obsesję lewicy, aby zaszczepić kulturę śmierci – podkreślił były polityk.

Z kolei politycy hiszpańskich formacji Partia Ludowa (PP) i Vox zapowiedzieli złożenie skargi do Trybunału Konstytucyjnego. Podczas głosowania w hiszpańskim parlamencie jedynie te dwa ugrupowania były przeciwne przepisom. Wszystkie pozostałe poparły projekt.

Czytaj też:

Hiszpania za niepodległą Ukrainą, VOX jednogłośnie z PolskąCzytaj też:

Franciszek: Pokusą dzisiejszego dnia jest powrót do tradycji i jej zachowywanie