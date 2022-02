Senator KO zaskoczył: Tusk nie rozumie, o co tu chodzi

Konsekwencje Polskiego Ładu nie ominęły również posłów, którzy w wyniku zmian podatkowych dostali pensje niższe o 1 000 – 1,400 zł. W czwartek Onet zamieścił na swoich stronach artykuł, w którym stwierdzono, że posłowie otrzymali przelewy w wysokości 425 zł, które miały częściowo zrekompensować niższe uposażenia wynikające z Polskiego Ładu. W czwartek lider PO Donald Tusk zaapelował na Twitterze, aby politycy nie przyjmowali tych pieniędzy, tylko wpłacili je na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. "Sam też wpłacę jutro solidarnie 425 zł. To tylko prośba, oczywiście" – napisał.

"Nie rozumie, o co tu chodzi"

Do apelu Tuska w rozmowie z serwisem Salon24 odniósł się senator KO Antoni Mężydło. – Ale gdzie tam, jaki zwrot? Pan premier Donald Tusk chyba nie rozumie, o co tu chodzi! To pieniądze, które i tak byśmy dostali, ale przy rozliczeniu rocznym podatku, PIT-u. To jest to 30 tys. kwoty wolnej od podatku. Jak się doliczy podatek, to wychodzi 5 tys.; jak się podzieli przez 12, to wyjdzie 425 zł. I to ma być podzielone w ten sposób, żebyśmy dostawali te pieniądze co miesiąc, a nie raz w roku większą kwotę – stwierdził Mężydło.

Politykowi zwrócono uwagę, że pojawiają się głosy, że takie wypłaty nie powinny przysługiwać parlamentarzystom, gdyż nie są oni pracownikami etatowymi.

– Właśnie tu były pewne wątpliwości, ale nam je dokładnie wyjaśnili. Kancelaria Senatu prosiła o interpretację. I wynika z niej wyraźnie, że kwota wolna i jej rozłożenie na dwanaście miesięcy dotyczy wszystkich, nie tylko pracowników etatowych. Tak więc to, co się stało, jest całkiem normalne. Nie należy robić z tego afery – przekonuje senator.

Chaos Polskiego Ładu

Polski Ład to wielka reforma gospodarcza wprowadzona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy. Jednym z jej elementów jest głęboka zmiana systemu podatkowego, która zakłada m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. złotych oraz podniesienie drugiego progu podatkowego do 120 tys. złotych. Zmiany mają być korzystne albo neutralne dla 90 proc. polskich podatników.

Projekt zaliczył jednak falstart. Na początku stycznia tego roku nauczyciele i pracownicy służb mundurowych zaczęli alarmować o niższych wynagrodzeniach za grudzień, nawet o 400 złotych. Rządzący przyznali się do błędu, przeprosili i zapowiedzieli wyrównanie pensji w kolejnym miesiącu.

Aby naprawić błędy Polskiego Ładu do Ministerstwa Finansów został ściągnięty Artur Soboń, który objął stanowisko wiceministra. Polityk PiS ma wspomóc dotychczasowych sześciu wiceszefów resortu finansów w naprawie reformy podatkowej.

