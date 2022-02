Romanowski: Szukanie kompromisów z terrorystami jest bez sensu

Wiceminister sprawiedliwości był pytany na antenie Radia WNET o zaproponowany przez Andrzeja Dudę projekt zmian w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Romanowski: Chodzi o KRS

– Trzeba zauważyć jedną, kluczową rzecz. Propozycja prezydenta nie rozwiązuje problemu, który stworzyła Bruksela i TSUE. ETPCz kwestionuje nie tyle Izbę Dyscyplinarną, co Krajową Radę Sądownictwa. Wczoraj zakwestionował status sędziów Izby Cywilnej. De facto zakwestionował np. status pieszej prezes SN Małgorzaty Manowskiej, która jest przecież sędzią Izby Cywilnej, która weszła do SN z nominacji pana prezydenta i obecnej KRS. I to kwestionuje Bruksela i Strasburg a nie tylko Izbę Dyscyplinarną – wskazał wiceminister sprawiedliwości.

"TSUE nie chce rozmawiać"

Romanowski powiedział, że resort sprawiedliwości zapozna się i wyrazi ostateczne stanowisko kiedy projekt prezydencki ukaże się na stronie Sejmu, jednak na ten moment wygląda na to, że ma inną koncepcję rozwiązania problemu dot. SN niż prezydent Duda. Podkreślił, że jest gotowe na dyskusję w tym zakresie. – Bardzo dobrze, że prezydent chce wziąć udział w tej dyskusji. (…) mamy nadzieję, że w ramach dyskusji uda nam się przekonać większość parlamentarną i pana prezydenta, że ten sposób rozwiązania konfliktu poprzez szukanie porozumienia z tymi, którzy nie chcą z nami rozmawiać jest bez sensu – powiedział.

Polityk Solidarnej Polski ocenił, że zamiast szukać pseudo-kompromisów należy w sposób stanowczy i zdecydowany dokończyć reformę sądownictwa w taki sposób, żeby już nie było chaosu polegającego m.in. na tym, że starzy sędziowie kwestionują status nowych.

W ocenie Romanowskiego projekt prezydencki stanowi rodzaj kapitulacji przed TSUE, które zachowują się jak terroryści. – Wpadniemy z deszczu pod rynnę. Prezydent kapituluje przed nadzwyczajną kastą – ocenił.

Projekt prezydencki

Projekt Pałacu Prezydenckiego zakłada likwidację ID SN i powołanie na jej miejsce Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN oraz wprowadza możliwość zmienienia rozwiązań dotyczących wydanych już orzeczeń dyscyplinarnych wobec sędziów. Chodzi o możliwość ponownego zbadania poszczególnych orzeczeń.

Projekt spotkał się z krytyką środowiska Solidarnej Polski. Szef tej partii Zbigniew Ziobro jest ministrem sprawiedliwości i autorem reformy sądownictwa. Wiceszef resortu sprawiedliwości Marcin Warchoł stwierdził, że projekt w tym zakresie jest potrzebny, ale w wersji przedstawionej przez prezydenta prawdopodobnie nie zaspokoi oczekiwań Unii Europejskiej. Warchoł tłumaczył, że atak TSUE jest nakierowany nie tyle na Izbę Dyscyplinarną, co na KRS i szerzej państwo polskie. – Nie można wywieszać białej flagi przed Unią Europejską bo to tylko rozzuchwala Brukselę – ocenił.

Zmiany w obszarze Izby Dyscyplinarnej mają dać polskiemu rządowi narzędzie do zakończenia sporu z Komisją Europejską i tym samym odblokować należne Polsce środki z Krajowego Planu Odbudowy.

