Komunistyczne przesłanie na otwarciu Igrzysk? Babiarz komentuje "Imagine"

W trakcie ceremonii otwarcia Igrzysk odtworzono słynną piosenkę Johna Lennona „Imagine”. Komentujący wydarzenie na żywo w TVP Przemysław Babiarz przypomniał komunistyczne i anarchistyczne przesłanie utworu, odnosząc zawarte w nim wizje do obecnej sytuacji międzynarodowej.

Babiarz: Komunistyczne przesłanie

– To z jednej strony apel o pokój równość i braterstwo dla całej ludzkości, utopijna wizja świata, ale trzeba dostrzec, że kompozycja zawiera stanowczy i kontrowersyjny przekaz o komunistycznym, anarchistycznym, antyreligijnym zabarwieniu. Zresztą, sam Lennon wyjaśnił to, powiedział, że to jest taka polukrowana w formie treść, żeby treść ostro przekazana, nie odstraszyła ludzi – powiedział podczas transmisji dziennikarz.

Po kilku minutach Babiarz rozszerzył swoją wypowiedź. – Ja wspominałem, może dość cierpko, o rzeczywistej zawartości piosenki „Imagine” Johna Lennona, jego poglądy są bardzo zbliżone do poglądów komunistycznych, zarówno jego, jak i Yoko Ono. Takie mające cechy wyraźnie anarchistyczne. Czasami są zbieżne, co do niektórych pojęć z różnymi postulatami globalistycznymi, współczesnymi – powiedział.

– No, bo, proszę państwa, globalizm… komunizm… Komunizm też chciał ogarnąć cały świat, też chciał zniwelować różnice i też warto mieć to na uwadze, kiedy wypowiada się słowa o powszechnym braterstwie, bo komuniści zawsze mieli pełne usta pokoju i powszechnego braterstwa. Wychodziło, troszkę inaczej, w praktyce – powiedział komentator.

Putin zasnął?

Podczas imprezy doszło także do nietypowego wydarzenia z udziałem prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina.

Otóż w trakcie przemarszu sportowców z Ukrainy rosyjski przywódca... usnął. Całe zdarzenie nagrały kamery. Ze względu na napiętą sytuację na linii Moskwa-Kijów komentatorzy powątpiewają, czy Putin przez przypadek przysnął akurat w momencie przemarszu Ukraińców.

