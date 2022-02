Listy do redakcji

Eurosceptycyzm do usunięcia

Mam sugestię do redakcji „Do Rzeczy”, wszystkich redaktorów i czytelników. Usuńmy z naszego słownika słowo „eurosceptyczny” wraz z wyrazami pokrewnymi. Chwila namysłu nad tym pokracznym tworem wykazuje jego semantyczny nonsens. Zastosujmy analogię: Czy ktoś słyszał o „azjosceptykach” albo „afrykosceptykach”? Co by to niby miało oznaczać? Niechęć do tych kontynentów? Kwestionowanie ich istnienia?