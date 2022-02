Granica pychy. Jednoosobowe zarządzanie krajem

Ustawa 81 (był to numer porządkowy druku sejmowego, ale zdaniem niektórych, w kontekście proponowanych rozwiązań, symboliczny) niesławnie przepadła w Sejmie, ale niesmak po niej pozostał. To już kolejna po „wyborach pocztowych”, „piątce dla zwierząt” czy kolejnych „repolonizacjach” mediów legislacyjna szarża partii rządzącej – tyleż hałaśliwa i uparta, ile od samego początku pozbawiona sensu. Trudno wręcz pomieścić w zwięzłym tekście wszystkie zawarte w niej horrenda, trudno orzec też, czemu miałaby służyć – bo do zmniejszenia zachorowań na COVID-, co oficjalnie było jej celem, przyczynić by się nie mogła w najmniejszym nawet stopniu.