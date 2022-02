Państwo wrogiem przedsiębiorców. Wywiad ze Sławomirem Mentzenem

ŁUKASZ WARZECHA: Na jakim etapie jest dzisiaj obóz władzy?

SŁAWOMIR MENTZEN: Wygląda to – proszę wybaczyć dosadność – jak pożar w burdelu. Wszystko się sypie. Prawdopodobnie, gdyby nie podeszły wiek Jarosława Kaczyńskiego, PiS już dawno by się poddał, doprowadziłby do wcześniejszych wyborów i próbował przeczekać ten zły czas.