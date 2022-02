Waszczykowski: Chiny i Rosję więcej dzieli niż łączy

O komentarz do bieżącej sytuacji geopolitycznej polityk Prawa i Sprawiedliwości został poproszony przez portal wPolityce.pl. Waszczykowski odniósł się m.in. do potencjalnego sojuszu pomiędzy Chińczykami i Rosjanami w celu sprzeciwienia się rozszerzeniu Sojuszu Północnoatlantyckiego.

– W sytuacji, kiedy obu tym państwom jest wygodnie zająć jakieś stanowisko wobec Zachodu, to zajmują, ale z drugiej strony oba te państwa umizgują się do Zachodu albo o pieniądze, albo o technologie, albo o współpracę gospodarczą czy naukowo-techniczną, także jest to taka szorstka przyjaźń – powiedział. I dodał: "Chiny i Rosję więcej dzieli niż łączy. Od czasu do czasu tworzą taktyczny sojusz raczej na pokaz niż w celu strategicznej współpracy".

Rola Chin

W styczniu tego roku światowe media obiegła informacja, iż prezydent Chin Xi Jinping miał przekonywać przywódcę Federacji Rosyjskiej Władimira Putina, aby ten wstrzymał decyzję o inwazji na Ukrainę. Konflikt mógłby bowiem zaszkodzić Zimowym Igrzyskom Olimpijskim w Pekinie, które rozpoczęły się w ubiegły piątek, 4 lutego. Politycy przeprowadzili ze sobą rozmowę telefoniczną w tej sprawie – informowała agencja Bloomberg. Inwazja miałaby być kłopotliwa dla obu liderów.

Przypomnijmy, że Rosja zgromadziła przy granicy Ukrainy ponad 120 tys. żołnierzy wraz ze sprzętem. Kreml domaga się gwarancji, że ich zachodni sąsiad nigdy nie zostanie przyjęty do NATO. Moskwa chce także wycofania wojsk Paktu ze swojej wschodniej flanki.

– Jeśli światowa sytuacja będzie się zaostrzać i Chinom nie będzie na przykład po drodze, aby wspierać Rosję w jakimś konflikcie z Zachodem, to Chińczycy będą się dystansować, będą prowadzić umiarkowaną politykę. Z drugiej strony odwrotnie – jeśli Rosjanom będzie sprzyjała jakaś sytuacja międzynarodowa, żeby zaciągnąć jakieś zobowiązania wobec Chin i przekonać ich czasowo do wsparcia ich interesów przeciwko Zachodowi, to ta sytuacja będzie taka sinusoidalna – będzie się wahać w zależności od nastrojów – skomentował europoseł PiS Witold Waszczykowski.

