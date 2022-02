Oś Pekin-Moskwa? Prawdziwy horror dla USA

W piątek doszło do spotkania przywódcy Chin Xi Jinpinga z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. W komunikacie kończącym obrady stwierdzono, że „Pekin popiera żądania Moskwy w sprawie gwarancji bezpieczeństwa w Europie”. W ramach nowej umowy gazowej między Rosją i Pekinem do Chin rocznie ma trafiać 10 mld metrów sześciennych rosyjskiego gazu. Spotkanie Xi Jinpinga z Władimirem Putinem to wyraźny krok ku powołaniu Osi Pekin-Moskwa.