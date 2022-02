Po prostu apologeta. Paweł Lisicki niczym biblijny Daniel

Ks. Przemysław Artemiuk | Nagroda im. Józefa Mackiewicza, którą otrzymał Paweł Lisicki, skłania mnie do całościowego spojrzenia na apologię uprawianą przez redaktora naczelnego „Do Rzeczy”. Bo co do tego, że jego pisarstwo w całej rozciągłości przybiera postać przemyślanej i konsekwentnej apologii, nie mam żadnych wątpliwości.

Nie chcę zajmować się wybranymi pracami Pawła Lisickiego. Tym razem spojrzę na pisarstwo redaktora „Do Rzeczy”, odnajdując w nim kluczowe cechy jego apologii. Zacznę jednak od kilku wyjaśnień.