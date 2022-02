Fot. W. Cejrowski ltd/ Jarosław Sosiński

/ Źródło: Fot. W. Cejrowski ltd/ Jarosław Sosiński

KORESPONDENCJA Z USA | Stare gazety odkładam koło kibla i potem przeglądam z dużym opóźnieniem. To bardziej pouczające niż czytanie ich na świeżo. No na przykład… Ci sami decydenci, którzy rządzą teraz, w roku 2020 zakazali wchodzenia do lasu (bo tam się można zarazić) i powoływali się wtedy na uzasadnienia naukowe.

Skoro wtedy zakazali spacerów po pustym lesie, to znaczy, że są idiotami. (Albo bandytami o niejasnych motywach). I warto o tym pamiętać, gdy dzisiaj proponują coś nowego; na dowolny temat.