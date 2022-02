Wiceszef MSZ: Jesteśmy gotowi na dwa scenariusze rosyjskiego ataku na Ukrainę

– Mamy do czynienia z dużą koncentracją wojsk zarówno przy granicy z Ukrainą, jak i na Białorusi. To już samo w sobie jest dla nas sygnał, że państwo polskie musi w tej chwili prowadzić aktywne działania w sferze dyplomatycznej, ale również w sferze wzmacniania własnej odporności, żeby na różne rozwoje sytuacji być gotowym – mówił Szynkowski vel Sęk w TVP Info.

Tłumaczył, że "wszyscy sojusznicy w NATO są gotowi na dwa scenariusze rosyjskiego ataku na Ukrainę". Dodał, że oczywiście jest też możliwość deeskalacji konfliktu, jednak jego zdaniem obecnie nic na to nie wskazuje.

– Natomiast to, co chciałem jasno powiedzieć, żeby uspokoić tych, którzy najbardziej obawiają się tych pesymistycznych scenariuszy, to że państwo polskie jest bezpieczne – podkreślił.

Szynkowski vel Sęk apeluje do opozycji

Wiceminister zwrócił się również z apelem do opozycji, żeby "dzisiaj nie koncentrować się na grach politycznych, żeby dokuczyć rządowi czy go skrytykować". – W czasach spokoju można sobie na tego rodzaju grę polityczną pozwolić, natomiast w tych czasach szczególnych opozycja też powinna czuć odpowiedzialność za nasze wspólne bezpieczeństwo – oświadczył.

W sobotę trzydniową wizytę w Stanach Zjednoczonych zakończył szef MSZ Zbigniew Rau. Podczas pobytu w Waszyngtonie polski minister rozmawiał m.in. z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem. Odbył także szereg spotkań w amerykańskim Kongresie. Głównym tematem rozmów była Ukraina i sytuacja bezpieczeństwa w Europie.

W środę zapadła decyzja, że związku z sytuacją na Ukrainie, Amerykanie wyślą do Europy Wschodniej 3 tys. dodatkowych żołnierzy, z czego 1,7 tys. trafi do Polski.

Czytaj też:

Bloomberg podał, że Rosja zaatakowała Ukrainę. Reaguje KremlCzytaj też:

"Sytuacja w obu krajach jest krytyczna". Zacharowa odgryzła się USA i W. Brytanii