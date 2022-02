Korwin-Mikke: Stany Zjednoczone nie będą bronić Ukrainy

Sekretarz stanu Antony Blinken powiedział, że USA będą bronić swoich sojuszników. Sojusznikiem Stanów Zjednoczonych jest Polska, a nie Ukraina i to jest powiedzenie, że Ukrainy nie będą bronić – stwierdził Korwin-Mikke w TVP Info.

Według niego, "Polska nie jest ani przez moment zagrożona". – A gdyby była zagrożona, to tych 30 żołnierzy więcej czy mniej nie robiłoby żadnej różnicy – powiedział polityk, nawiązując do decyzji Pentagonu o wysłaniu dodatkowych amerykańskich sił do Europy, w tym do Polski.

"Krym sam się odłączył"

– Ukraina w ogóle nie czuje się zagrożona. Gdyby czuła się zagrożona, to błagałaby o pomoc, a nie blokowałaby polskiego transportu kolejowego. Gdyby Ukraina czuła się zagrożona, to rodzina jego ekscelencji Włodzimierza Zelenskoho (chodzi o prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego - red.) nie wróciłaby właśnie teraz z Seszeli do Kijowa – przekonywał Korwin-Mikke.

Jego zdaniem w 2014 roku Krym sam się odłączył od Ukrainy, a Wielka Brytania, dając dziś gwarancje bezpieczeństwa Ukrainie, pcha ją do wojny z Rosją. Porównał to do sytuacji sprzed wybuchu II wojny światowej.

"Taki sam manewr jak w 1939 roku"

– Chcę powiedzieć rzecz bardzo ważną. W tej chwili już większość historiografów zwraca uwagę, że w 1939 roku Anglia, dając gwarancje Polsce, skierowała agresję Hitlera na Polskę. W tej chwili Anglia robi ten sam manewr, kierując agresję Rosji na Ukrainę. Ta propozycja paktu trojga to jest przekonanie Ukrainy, żeby jednak się ostro stawiała, żeby doszło do wojny rosyjsko-ukraińskiej. Ostrzegam, że to jest taki sam manewr jak w 1939 roku – stwierdził.

Mówiąc o "pakcie trojga", Korwin-Mikke miał na myśli tworzący się sojusz polsko-brytyjsko-ukraiński. Jego celem ma być przede wszystkim przeciwdziałanie rosyjskiej agresji na Ukrainę.

