Senator Polski 2050: Nasza propozycja wychodzi ponad naparzankę polsko-polską

Koło parlamentarne Polski 2050 zorganizuje konferencję "o przyszłości Polski". Do prac nad przebiegiem wydarzenia powołano specjalny zespół. – Powołujemy zespół, który rozpocznie prace merytoryczno-programowe, które będą miały na celu przygotować niezwykle ważne z naszego punktu widzenia wydarzenie – konferencję "o przyszłości Polski" – mówił Jacek Bury. Senator był w niedzielę gościem jednej z audycji na antenie Polskiego Radia 24.

Propozycje Polski 2050

– Nasza propozycja wychodzi trochę dalej, ponad naparzankę polsko-polską. Chcemy czegoś więcej. Chcemy zaproponować Polakom nowy rozdział w dziejach Polski – Polski dobrze zorganizowanej, dobrze zarządzanej, nowoczesnej. Chcemy rozmawiać z innymi uczestnikami gry politycznej, żebyśmy zaproponowali coś Polakom – powiedział Bury.

Współorganizatorami wydarzenia mają zostać politycy Lewicy oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wcześniej Szymon Hołownia mówił, że chciałby wystąpić na wspólnej konferencji także z przewodniczącym Platformy Obywatelskiej Donaldem Tuskiem.

Senator Jacek Bury stwierdził w trakcie radiowej audycji, że jego ugrupowanie polityczne liczy na przekonanie do swoich pomysłów członków innych formacji, szczególnie Lewicy, a także będzie w stanie rozważyć rozwiązania przez nich zaproponowane.

Program 500 plus

Polityk Polski 2050 Szymona Hołowni został również zapytany o stosunek do programu rządowego 500 plus. Podczas konferencji jego założenia mają być tematem dyskusji, aby doszło do modyfikacji zaproponowanych przez Prawo i Sprawiedliwość rozwiązań.

– Miałem krytyczne zdanie do programu 500 plus jako programu demograficznego. Cieszę się, że premier Morawiecki po kilku latach w końcu przyznał mi rację, mówiąc, że ten program jako demograficzny się nie sprawdził – stwierdził Jacek Bury.

– Unowocześniłbym program 500 plus, żeby w jakieś części był on związany z odpisem od podatku. Nie chcemy zabierać 500 plus, jednak chcemy je zmodyfikować, żeby rodziny były bardziej otoczone troską – podkreślił senator.

