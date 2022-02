Wawrzyk o działaniach względem Rosji: Musimy oddzielić dwie rzeczy

Doniesienia wskazują na to, że państwu ukraińskiemu grozi rosyjska inwazja. Kreml zmobilizował przy granicy swojego zachodniego sąsiada ponad 120 tys. żołnierzy. Wojskowi Federacji Rosyjskiej wraz ze sprzętem udali się także na terytorium Białorusi.

Państwa członkowskie NATO, w tym m.in. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Polska, zaoferowały Kijowowi pomoc wojskową. Jednocześnie wezwano do nałożenia surowych sankcji na Moskwę, gdyby Rosja zdecydowała się zaatakować Ukrainę.

Wawrzyk: Dwie rzeczy

W niedzielę na antenie Polskiego Radia 24 wiceszef polskiego MSZ Piotr Wawrzyk mówił o roli Niemiec w kontekście ewentualnego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.

– Musimy oddzielić dwie rzeczy. Z jednej strony jest kwestia pomocy wojskowej, w sensie sprzętu defensywnego dla Ukrainy i tu rzeczywiście mamy rozdźwięk polegający na tym, że Niemcy nie chcą dostarczać jakiegokolwiek uzbrojenia Ukrainie – powiedział wiceminister. I zaznaczył, że "w ramach NATO jest zgoda co do tego, że trzeba Ukrainie w ten sposób pomóc, jeszcze zanim by do tej agresji doszło, żeby Ukraina miała się czym bronić". – To jest elementarny obowiązek każdego państwa – pomagać państwu, które może być ofiarą agresji, by miało się czym bronić. Tu nie chodzi o broń, która miałaby służyć atakom na kogokolwiek, tylko do obrony – stwierdził Wawrzyk.

– Drugi aspekt to kwestia potencjalnych sankcji, gdyby do agresji na Ukrainę doszło. Tutaj mamy pełną zgodność, że sankcje powinny być bardzo daleko posunięte, włącznie z tym, że nie będzie mowy o uruchomieniu Nord Stream 2. Co do tego też, wydaje się, Niemcy są przekonani – oznajmił polityk Prawa i Sprawiedliwości, wskazując, iż "rozstrzygnięcie konfliktu będzie musiało nastąpić pod koniec lutego lub na początku marca".

