Terlecki: Konsekwencje za Polski Ład muszą być poważne

O tym, że konieczne będą decyzje personalne po zamieszaniu z początku roku, mówił kilka tygodni temu premier Mateusz Morawiecki. W ubiegłym tygodniu w jednym z wywiadów jednoznacznie też postawił sprawę prezes PiS Jarosław Kaczyński – podkreśla "Rz".

Ryszard Terlecki w rozmowie z dziennikarzami zaprzeczył jakoby zmiany mogły dotknąć nawet szefa rządu. – Wszystko zobaczymy. Z pewnością pan premier jest osobą pewną na tym stanowisku, no co najmniej do wyborów – powiedział Ryszard Terlecki na konferencji prasowej w Sejmie.

Polityk był pytany, czy popiera wyciągnięcie konsekwencji za chaos związany z Polskim Ładem. – Konsekwencje za Polski Ład muszą być poważne – podkreślił.

Minister do dymisji?

"Rzeczpospolita" informowała w poniedziałek, że los ministra finansów Tadeusza Kościńskiego jest przesądzony. Według gazety dymisja szefa MF nastąpi w ciągu najbliższych kilku dni. Razem z Kościńskim ma odejść przynajmniej jeden z jego zastępców – prawdopodobnie wiceminister Jan Sarnowski.

Terlecki dopytywany, czy Kościński faktycznie straci stanowisko odparł jedynie "zobaczymy".

Rekonstrukcja rządu. Kto jeszcze może odejść?

Czy będą inne zmiany w rządzie? Od kilku tygodni spekuluje się o możliwej dymisji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Jednak rozmówcy "Rz" z PiS nie są przekonani, że to coś więcej niż tylko wewnętrzne rozgrywki i ambicje jednego czy dwóch polityków.

Nie wiadomo też, czy i kiedy z rządu odjedzie wicepremier Jarosław Kaczyński. W PiS pojawiały się spekulacje, że stanie się to na przełomie 2021 i 2022 roku, być może nawet w lutym. Kaczyński ma skupić się na partii i jej przygotowaniu do wyborów parlamentarnych w 2023 roku.

Kłopotliwy Polski Ład

Przypomnijmy, że rozwiązania rządowego programu weszły w życie 1 stycznia 2022 roku. Niemal od razu kontrowersje wzbudziły skargi nauczycieli i służb mundurowych, że z początkiem miesiąca wypłacono im niższe pensje. Do wyrównania w wynagrodzeniach ma doprowadzić rozporządzenie ministra finansów – informowali członkowie rządu, m.in. jego rzecznik prasowy Piotr Mueller.

Politycy PiS przyznają, że Polski Ład zawiera błędy, które należy naprawić. – Niestety, popełniliśmy trochę błędów na samym początku. Być może było za dużo zbyt skomplikowanych zmian naraz – powiedział w jednym z niedawnych wywiadów wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

Czytaj też:

Dymisje za Polski Ład? Szef rządu zabrał głosCzytaj też:

Semeniuk o Gowinie: Przyszywany wujek Polskiego Ładu