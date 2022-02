"USA doznały głębokiego rozczarowania". Ekspert: To spowodowało korektę polityki amerykańskiej

Ekspert komentował na antenie Polskiego Radia 24 obecną sytuację międzynarodową. Jak wskazał, ostatnie tygodnie to rosnące zagrożenie ze strony Rosji. Agresywna polityka Kremla doprowadziła jednak do wyjaśnienia pewnych kwestii związanych z układem sił na świecie, a w szczególności do zmiany orientacji amerykańskiej polityki.

– W tych okolicznościach szczególnie ukazała się pozycja Niemiec, które jawią się jako bardzo niepewny sojusznik Stanów Zjednoczonych – powiedział prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski. Ekspert wskazuje, że może za tym stać fakt głębokiego uzależnienia korupcyjnego niemieckich decydentów od rosyjskich pieniędzy. To sprawia, że Berlin interesy biznesowe stawia wyżej niż solidarność europejską.

Brak pewności, co do postawy rządu Niemiec spowodowało zmianę polityki w Waszyngtonie.

– To spowodowało korektę polityki amerykańskiej, która za Donalda Trumpa stawiała na Europę Środkową, wschodnią flankę NATO, Trójmorze, a za Joe Bidena postawiła na Niemcy i właśnie doznała głębokiego rozczarowania. Sądzę, że stąd zwrot w relacjach polsko-amerykańskich – dodał ekspert.

Pytany o to, czy ten zwrot może być trwały, prof. Żurawski vel Grajewski odparł, że w polityce "nic nie jest trwałe". Możliwe jednak są zmiany w perspektywie krótko- i średnioterminowej.

– Te straty wizerunkowe, jakich doznały Niemcy, nie będą łatwe do odrobienia. To dotyczy zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i całej wschodniej flanki Unii Europejskiej i NATO, wraz z neutralnymi Finlandią i Szwecją na północy – wskazał.

Rosyjskie zagrożenie

Od kilkunastu tygodni trwa napięcie na granicy ukraińsko-rosyjskiej. NATO i Stany Zjednoczone odrzuciły żądania Kremla dotyczące wychowania wojsk ze wschodniej flanki Sojuszu oraz gwarancji braku akcesji do NATO dla Ukrainy.

Niemiecki "Bild" napisał w sobotę, że po ataku Rosji na Ukrainę Moskwa zainstaluje w Kijowie marionetkowy rząd i uruchomi obozy internowania. Według gazety, która powołuje się na źródła wywiadowcze, do inwazji miałoby dojść przed końcem lutego.

