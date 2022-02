Szef MON w Londynie: Nasza polityka powinna być stanowcza

Wielka Brytania wyśle do Polski dodatkowych 350 żołnierzy. Dotrą oni do naszego kraju "tak szybko, jak to tylko możliwe" – poinformowano podczas spotkania z dziennikarzami po odbytej rozmowie Błaszczak – Wallace.

Wśród tematów poruszonych przez polityków znalazła się również kwestia współpracy przemysłów zbrojeniowych obu krajów, sytuacja na Białorusi oraz cyberbezpieczeństwo.

"Stanowcza polityka"

– W obecnej sytuacji nasza polityka powinna być stanowcza. Musimy pamiętać, kto jest po drugiej stronie. Polityka uległości nigdy nie przynosiła dobrych skutków. Robimy wszystko, aby poprzez odstraszanie odwieść agresora od jego zamiarów – skomentował manewry Federacji Rosyjskiej przy granicy państwowej z Ukrainą minister Mariusz Błaszczak.

– Doceniamy obecność wojsk brytyjskich w Polsce. Dziękuję za kolejne wsparcie i wzmocnienie wschodniej flanki NATO. Stoimy przed kolejnym wyzwaniem, jakim jest zagrożenie bezpieczeństwa – stwierdził szef polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej.

– Doświadczenie historyczne mówi wprost: tylko zdecydowana polityka odstraszania zahamuje agresywną postawę rosyjską. Historycznie rzecz ujmując, możemy wskazać wiele przykładów tego, że polityka uległości tylko rozzuchwalała agresora – dodał Błaszczak.

Wsparcie wojskowe dla Polski

W poniedziałek na lotnisku pod Rzeszowem wylądował kolejny już transport z amerykańskim wsparciem wojskowym dla Polski.

W ubiegłym tygodniu prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden podjął decyzję o rozlokowaniu w naszym kraju 1,7 tys. żołnierzy USA z elitarnej 82. Dywizji Powietrznodesantowe, mającej swoją kwaterę główną w Fort Bragg w Karolinie Północnej. Formacja ta jest jedną z najsłynniejszych amerykańskich jednostek wojskowych.

Takie uzgodnienia zapadły po spotkaniu amerykańskiego przywódcy z sekretarzem obrony Lloydem Austinem i przewodniczącym Połączonych Szefów Sztabów gen. armii Markiem Milleyem.

Czytaj też:

Rozmowa ministrów obrony Polski i Ukrainy. "Czekamy na ciekawe prezenty"Czytaj też:

Sojusz Wielkiej Brytanii, Polski i Ukrainy? Wiceszef MSZ tłumaczy