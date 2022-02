Kto zastąpi Kościńskiego? Fogiel: Myślimy o kimś spoza rządu

Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska poinformowała w poniedziałek, że minister finansów Tadeusz Kościński na własne życzenie pożegna się ze stanowiskiem. Tymczasowo pracami resortu pokieruje premier Mateusz Morawiecki. Nie ma oficjalnych informacji dotyczących tego, kto docelowo zastąpi Kościńskiego.

Fogiel podsyca spekulacje

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel w poniedziałek na antenie Polsat News komentował zmiany w kierownictwie resortu finansów. Przyznał, że rzeczywiście pojawiły się problemy przy wdrażaniu Polskiego Ładu i wymagają one naprawy. Zapewnił, że dymisja Kościńskiego to jego osobista decyzja i "nikt nikogo do niczego nie przymuszał".

"Gość Wydarzeń" skomentował również potencjalnych kandydatów na szefa Ministerstwa Finansów. Przyznał, że kilka osób jest branych pod uwagę.

– Jest to jeszcze sprawa do ustalenia, również z samym ewentualnym kandydatem. Mam nadzieję, że to już będzie w przeciągu kilku, może kilkunastu dni. Wiele nazwisk jest na tej giełdzie, ja nie chcę dzisiaj żadnego potwierdzać, więc nie będę też specjalnie dementował, ale raczej myślimy o kimś nie z obecnego składu rządu, to będzie oczywiście też decyzja samego kandydata – zdradził Fogiel.

Polityk PiS zasugerował również, że od nowego ministra będzie się oczekiwać "całościowego programu unormowania tego, co wydaje się niewłaściwe".

– Cały czas mówimy o zdecydowanej mniejszości przypadków, gdzie są sytuacje, jednak nadzwyczajne, które nie powinny się zdarzyć, nie ma problemu ze strony PiS, żeby jeszcze raz za to przeprosić, ale pamietajmy o tym, że miliony Polaków już korzysta ze zwiększonej kwoty wolnej, emeryci korzystają z emerytury bez podatku i to wszystko już funkcjonuje – przekonywał Radosław Fogiel.

