Wawrzyk: Polska ocena kryzysu wokół Ukrainy stała się podstawą stanowisk UE i NATO

"Gość Wiadomości" zapewnił, że partnerzy Polski w ostatnim czasie bardzo intensywnie konsultowali kwestie związane z sytuacją na Wschodzie.

– Nasz punkt widzenia, Polski, nasza ocena kryzysu, wokół Ukrainy, stworzonego przez Rosję stała się podstawą do stanowisk Unii Europejskiej i Paktu Północnoatlantyckiego, Stanów Zjednoczonych. Gdybyśmy prześledzili, chociażby wypowiedzi polskich polityków, premiera, prezydenta, ministra spraw zagranicznych to zobaczycie państwo, że to co w tej chwili mówią politycy zachodni, europejscy, to myśmy powtarzali już od początku rządów Prawa i Sprawiedliwości – ocenił wiceszef polskiej dyplomacji dodając, że Zachód "przyjął polską optykę na te sprawy".

– Jeżeli chodzi o ostatnie wydarzenia na wschodzie, na granicy polsko-białoruskiej i problem wokół Ukrainy, który powstał, zapewniam (...) że wszystkie stanowiska w tym zakresie, które Zachód zajmował, były najpierw konsultowane z polskim rządem, z polskimi władzami, a dopiero później był publicznie prezentowane – podkreślił Piotr Wawrzyk.

Zastępca Zbigniewa Raua zaznaczył również, że USA nie wykluczyła dosłania jeszcze większej liczby dodatkowych żołnierzy, jeśli sytuacja na wschodzie będzie tego wymagała.

– Jeżeli Rosja będzie eskalowała napięcie, jeżeli posunie się dalej, to oczywiście wzmocnienie wschodniej flanki będzie niezbędne i ono nastąpi – powiedział.

Żołnierze USA w Polsce

W ubiegłym tygodniu prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden podjął decyzję o rozlokowaniu w naszym kraju 1,7 tys. żołnierzy USA z elitarnej 82. Dywizji Powietrznodesantowe, mającej swoją kwaterę główną w Fort Bragg w Karolinie Północnej. Formacja ta jest jedną z najsłynniejszych amerykańskich jednostek wojskowych. O jej zasługach powstał m.in. szereg filmów. Amerykańscy wojskowi trafili już do Polski.

Takie uzgodnienia zapadły po spotkaniu amerykańskiego przywódcy z sekretarzem obrony Lloydem Austinem i przewodniczącym Połączonych Szefów Sztabów gen. armii Markiem Milleyem. Głównym tematem rozmów było wzmocnienie wschodniej flanki NATO w obliczu zagrożeń dla Europy Środkowowschodniej, szczególnie Ukrainy, ze strony Federacji Rosyjskiej.

Przypomnijmy, że Kreml zgromadził przy granicy swojego zachodniego sąsiada ponad 120 tys. wojskowych wraz ze sprzętem.

