Amerykańscy senatorowie: Musimy usunąć ludzi takich jak Fauci

Republikański senator Roger Marshall z Kansas ocenił, że złe przywództwo Fauciego spowodowało, że "większość Amerykanów żyje z niezdrowym lękiem przed COVID-19". – Nie ma wątpliwości, że potrzebujemy nowego podejścia do COVID, ponieważ musimy nauczyć się z nim żyć – powiedział.

Podkreślił, że jest przekonany po lekturze raportu przygotowanego przez ekonomistów związanych z John Hopkins University, iż Anthony Fauci nie powinien brać udziału w opracowywaniu nowej strategii i nie powinien dalej sprawować swojej funkcji.

– Amerykanie mu nie ufają, a on stracił reputację. Musimy przestać mieć obsesję na punkcie COVID, przestać żyć w strachu i iść naprzód – mówił polityk w rozmowie z "Daily Mail".

Senator o Faucim: Nie sądzę, żeby przeprosił

Podobną opinię wyraził jego partyjny kolega, senator Rand Paul. – Mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski z tego badania – powiedział jeszcze w środę dla "Fox News". – Nie było korelacji między jakimikolwiek obostrzeniami wprowadzonymi przez rząd a jakąkolwiek zmianą w częstości występowania choroby – dodał.

Przypomniał, że Fauci w czerwcu 2020 roku przekonywał o wysokiej skuteczności lockdownu. – Fakt, że zamknęliśmy się wtedy, kiedy to zrobiliśmy, i zrobiła to reszta świata, zapobiegł setkom milionów infekcji i uratował miliony ludzkich istnień – mówił wówczas doradca Białego Domu.

Paul wezwał, kolejny już raz od początku pandemii, aby zdjąć Fauciego ze stanowiska. – Stało się tak upolitycznione, że nie sądzę, by dr Fauci kiedykolwiek przeprosił lub przyznał się publicznie do błędu przed całym krajem, ale musimy usunąć ludzi takich jak on z urzędu, ponieważ bardzo się mylili w polityce pandemicznej – powiedział senator.

Fauci jest "małym tyranem"?

Również wielu innych Republikanów jawnie żąda odejścia doradcy prezydenta USA Joe Bidena ds. medycznych i przyłączają się do nich kolejni. To m.in. popularny prezenter telewizyjny i lekarz Mehmet Oz, który niedawno kandydował do Senatu z ramienia tej partii. Nazwał on Fauciego "małym tyranem" i wezwał do debaty ze sobą, "jak lekarz z lekarzem".

Równocześnie coraz słabiej bronią Fauciego Demokraci. Może się to wiązać z nieustannym spadkiem zaufania do 81-letniego immunologa. Niedawno NBC opublikowało sondaż, z którego wynika, że dziś jedynie 40 procent Amerykanów darzy go zaufaniem.

To znacznie mniej, niż na początku pandemii, kiedy był on uznawany przez obywateli USA niemal za bohatera.

