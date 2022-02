Macron: Nadchodzące dni będą decydujące w kwestii przyszłości Ukrainy

W poniedziałek w Moskwie odbyło się spotkanie prezydenta Rosji z francuskim przywódcą. Choć nie przyniosło ono przełomu, to jednak podczas konferencji prasowej Władimir Putin stwierdził, że wiele propozycji Emmanuela Macrona dotyczących bezpieczeństwa jest realistycznych. Prezydent Rosji zapowiedział także, że po powrocie francuskiego polityka z Kijowa (gdzie Macron udaje się we wtorek) obaj będą rozmawiać ponownie.

– Uzgodniliśmy, że po podróży do stolicy Ukrainy ponownie zadzwonimy do siebie i wymienimy poglądy w tej sprawie – powiedział Putin.

Macron: Decydujące najbliższe dni

Z kolei Macron powiedział dziennikarzom, że nadchodzące dni będą „decydujące” i „wymagają intensywnych dyskusji, które będziemy wspólnie prowadzić”. Francuski prezydent poinformował również, że przedstawił Putinowi propozycje „konkretnych gwarancji bezpieczeństwa”.

– Prezydent Putin zapewnił mnie o swojej gotowości do zaangażowania się w tę kwestię i chęci utrzymania stabilności i integralności terytorialnej Ukrainy – powiedział Macron.

– Ani Rosja, ani Europejczycy nie chcą chaosu w czasach, gdy ludzie i kontynent tak bardzo ucierpieli z powodu pandemii koronawirusa. Musimy uzgodnić konkretne środki, aby złagodzić sytuację – podkreślił francuski przywódca.

USA zablokują Nord Stream 2

W poniedziałek w Waszyngtonie odbyło się spotkanie prezydenta USA Joe Bidena z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.

Niemiecki przywódca powiedział dziennikarzom, że „Rosja musi zrozumieć, że może się wydarzyć o wiele więcej, niż być może obliczyła na własne potrzeby".

Scholz - dla którego była to pierwsza podróż do USA od czasu objęcia funkcji kanclerza - dodał, że USA i Niemcy są "całkowicie zjednoczone" w sprawie sankcji wobec Rosji w przypadku inwazji na Ukrainę.

Co do Nord Stream 2 był jednak bardziej niejednoznaczny niż prezydent USA Biden, który powiedział, że USA „położą kres” kontrowersyjnemu gazociągowi – który podwoi moskiewski eksport gazu do Niemiec – „jeśli Rosja dokona inwazji”.

