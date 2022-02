"Mówienie o honorze wojska...". Ochojska ponownie atakuje żołnierzy

Janina Ochojska od miesięcy atakuje polskich żołnierzy pełniących służbę na granicy z Białorusią. W przeszłości europoseł wybrana z list Koalicji Europejskiej zarzucała wojskowym, że stosują tortury oraz porównywała ich do hiterowskich zbrodniarzy. W Parlamencie Europejskim polityk przekonywała z kolei, że nikt nie atakuje polskich granic czy nie zagraża suwerenności naszego kraju.

Ochojska o pijaństwie w armii

Tym razem do sieci wpadło nagranie, na którym Ochojska zarzuca wojskowym m.in. pijaństwo. – Sama obecność takiej ilości różnego rodzaju służb jest już bardzo dużym obciążeniem i nie jest postrzegana jako pozytywna, jeśli chodzi o wpływ na dzieci – stwierdziła.

Europoseł nie była w stanie jednak przedstawić żadnych dowodów na alkoholizm żołnierzy i stwierdziła, że "można się tego domyślać". – Te służby oczywiście też zachowują się bardzo różnie. To, że jest pijaństwo, to właściwie możemy się tego domyślać, więc młodzi ludzie, dzieci, stają się świadkami scen, do których nie były przyzwyczajone. I mówienie o honorze wojska czy wspaniałości działań policji staje się taką pustą mową – dodała.

To nie pierwszy raz, gdy europoseł poruszyła ten temat. Kilka tygodni temu napisała w mediach społecznościowych, że mieszkańcy strefy przygranicznej opowiadali jej o "wszechobecnym wojsku, które zniszczyło w Białowieży stadion, parkingi, część umieszczona jest koło przedszkola, dzieci widzą worki z pustymi butelkami, nie po coca coli".

Europoseł skandalistka

Pod koniec ubiegłego roku stało się ponownie głośno o kontrowersyjnej europoseł po jej wpisie, w którym porównała funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej do niemieckiego zbrodniarza Adolfa Eichmanna. W rozmowie z tygodnikiem "Polityka" Ochojska nie po raz pierwszy w sposób wulgarny odniosła się do polskich służb mundurowych, które strzegą granic państwowych, a także wschodniej flanki Unii Europejskiej i NATO.

Eurodeputowanej odpowiedział premier Mateusz Morawiecki. "Wśród 6 milionów Żydów, których bez mrugnięcia okiem Eichmann wysyłał na śmierć, wielu było Polakami. Zresztą Eichmann nie czynił żadnego rozróżnienia między narodami. Dla niego były to tylko masy ludzkie, podludzie, Untermenschen domagający się likwidacji. To właśnie dyktowała obłędna ideologia, która zawładnęła Niemcami" – napisał szef rządu na Facebooku.

