Schetyna: Kukiz kluczy w sprawie komisji

Poseł Platformy Obywatelskiej był gościem porannej rozmowy RMF FM. Robert Mazurek rozmawiał z nim między innymi o komisji śledczej ws. Pegasusa. Schetyna przyznał, że rozmowy na ten temat wciąż trwają, a Prawo i Sprawiedliwość "zrobi wszystko", by nie komisja nie powstała.

– Paweł Kukiz, mam takie wrażenie, że on kluczy w sprawie powołania tej komisji – stwierdził były szef PO. – Złożył bardzo twardą deklarację na początku, zaczął zbierać podpisy, my też jako klub KO wsparliśmy tymi podpisami. Potem zaczął układać skład tej komisji, jej szefostwo – kontynuował.

Kukiz przewodniczącym? "Nie ma problemu"

Paweł Kukiz na czele ewentualnej komisji najchętniej widziałby siebie. Grzegorz Schetyna przyznał, że Koalicja Obywatelska deklarowała już, że "nie miałaby z tym problemu". – Tylko jeżeli zadeklarujemy to, że będzie przewodniczącym, to chciałbym zapytać jakie będą następne jego oczekiwania. Niech złoży ten wniosek, on i tak może trafić do zamrażarki sejmowej, włożony przez marszałek Witek – dodał.

Polityk zaznaczył również, że jeśli komisja powstanie, to powinni znaleźć się w niej reprezentacji wszystkich klubów i kół. – To jest maksymalnie 11 osób. Wszystkie środowiska w Sejmie powinny być reprezentowane. Ważne jest, by wszystkim tak samo zależało na wyjaśnieniu tej kwestii – wskazał.

Polityk wyraził również nadzieję, że także w obozie rządzącym są posłowie, którzy mogliby poprzeć wniosek o powołanie sejmowej komisji.

– Wierzę, że w także w PiS-ie są posłowie, którzy wiedzą, że mogli być inwigilowani i wiedzą, że taki sposób prowadzenia polityki jest nie do zaakceptowania – skwitował.

