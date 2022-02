Kosiniak-Kamysz: Dobrze oceniamy inicjatywę prezydenta, ale zgłosimy poprawki

We wtorek o godzinie 13.00 w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda spotka się z przedstawicielami opozycji w celu omówienia zaproponowanej przez niego nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która zakłada likwidację Izby Dyscyplinarnej.

Lider ludowców na sejmowej konferencji prasowej zapowiedział, że PSL weźmie udział w konsultacjach.

– Chcielibyśmy dzisiaj też zaprezentować naszą merytoryczną ocenę tego projektu, Przedstawione, wypracowane przez zespół pod przewodnictwem senatora Ujazdowskiego poprawki – poinformował.

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że bardzo ważne jest, by działać na rzecz poprawy stosunków Warszawy z Brukselą. – Dobrze oceniliśmy zablokowanie ustawy "lex TVN" przez prezydenta, teraz też dobrze przyjmujemy inicjatywę prezydenta jako ruch w kierunku wygaszania sporów z UE – stwierdził.

Jedna z poprawek PSL zakłada konieczność opuszczenia Sądu Najwyższego przez członków Izby Dyscyplinarnej. Prezydencka propozycja zakłada przeniesienie ich do innych izb. Ludowcy proponują również, by nowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej została wybrana bez udziału sędziów powołanych przez nową KRS oraz domagają się przywrócenia do orzekania sędziów "skrzywdzonych" przez Izbę Dyscyplinarną.

Projekt prezydenta

Prezydencki projekt nowelizacji zawiera zmiany w zakresie funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz rozwiązań dotyczących wydanych już orzeczeń dyscyplinarnych wobec sędziów. Chodzi o możliwość ponownego zbadania orzeczenia.

– Proponuję, by Izba Dyscyplinarna SN została zlikwidowana, by sędziowie przeszli do wybranej przez nich innej Izby w SN lub w stan spoczynku. Na podstawie ustawy zostanie stworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN, ale na innych zasadach – mówił prezydent.

Propozycja ustawy ma dać polskiemu rządowi narzędzie do zakończenia sporu z Komisją Europejską i tym samym odblokować należne Polsce środki z Krajowego Planu Odbudowy.

– Ten spór nie jest nam potrzebny. Sytuacja międzynarodowa jest trudna – stwierdziła głowa państwa.

