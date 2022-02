Senator PPS: Postulat "paszportów covidowych" powinien być popierany

We wtorkowej rozmowie na antenie telewizji wPolsce.pl senator PPS podkreślił, że od początku nie był zwolennikiem obowiązku szczepień preparatem przeciw COVID-19 "wprowadzanego ustawą".

Pakiet rozwiązań

Jakiś czas temu Polska Partia Socjalistyczna zgłosiła pakiet rozwiązań na bieżącą falę pandemii koronawirusa w Polsce. – To był pakiet rozwiązań, który miał właściwie powstrzymać epidemię, zmniejszyć jej skutki, zapobiec również długowi zdrowotnemu, który się teraz dzieje w polskich szpitalach. Te rozwiązania nie zostały przyjęte. Dzisiaj już jesteśmy w innym miejscu. Mamy oficjalnie 50 tys. zakażeń. Eksperci twierdzą, że przynajmniej sześć razy trzeba to pomnożyć, niektórzy, że nawet 10 razy. W tej chwili metody, dzięki którym można było tę sytuację opanować, są już nieaktualne. Oczywiście, w dalszym ciągu postulat "paszportów covidowych" powinien być jak najbardziej popierany. Ponadto, rzecz jasna, zachowanie dystansu, pilnowanie zasad, które są, ale pilnowanie na serio, a nie w sposób, że właściwie nikt nie zwraca na to uwagi. Widzimy hale, gdzie żaden z kibiców nie ma maseczki na twarzy i brak reakcji – mówił Wojciech Konieczny.

Przypomnijmy, że we wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 35 960 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w kraju. Zmarło 286 osób ze stwierdzonym COVID-19.

Szczepienia w Polsce

Senator Konieczny oznajmił, że nie jest zwolennikiem tego, aby rząd wprowadził ustawą przymus szczepień w Polsce. – Uważam to po prostu za niepotrzebne. Szczepionka, tak jak każdy inny lek, jest wprowadza do obrotu w inny sposób niż ustawą. Ustawą nie da się zaplanować, jak ma być podawana szczepionka, kiedy itd. To powinien zrobić minister zdrowia. On ma do tego narzędzia. Powinien do zrobić już kilka miesięcy temu – określić, w jaki sposób mają być przeprowadzane szczepienia – stwierdził polityk.

– Ludzie powinni się szczepić, ponieważ ta fala epidemii jeszcze potrwa i niepotrzebnych zgonów będziemy mieli dużo – podkreślił szef koła PPS.

