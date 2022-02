Nowelizacja ustawy o SN. Stanowisko Polski 2050

We wtorek przedstawiciele klubów i kół poselskich spotkali się z prezydentem. Przedmiotem rozmowy był zaproponowany przez Andrzeja Dudę projekt zmian w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Nowelizacja ustawy o SN. Polska 2050 złoży poprawki

Po spotkaniu politycy Polski 2050 zapowiedzieli, że opowiadają się za dalszym procedowaniem projektu i zamierzają złożyć do niego poprawki.

Hanna Gill-Piątek oceniła projekt jako „pewien dobry krok, aczkolwiek zdecydowanie niewystarczający”. – Ta ustawa oczywiście w żaden sposób nie przywróci w Polsce praworządności, natomiast jest to krok w kierunku odzyskania przez Polskę dostępu do środków z KPO i zwyczajnych funduszy unijnych – oznajmiła parlamentarzystka, kierowanego przez Szymona Hołownię ugrupowania.

– Dlatego Polska 2050 będzie pracować nad projektem, do którego zamierza zgłosić poprawki – powiedziała Gil-Piątek. Poseł zaznaczyła, że pozostaje pytanie, jak do projektu odniesie się sejmowa większość rządząca i „czy w takiej lub ulepszonej formie znajdzie on akceptację Komisji Europejskiej.

Lewica: Projekt mało ambitny

Podobne stanowisko wyraziła Lewica. – Będziemy składali takie poprawki, które będą wychodziły naprzeciw wymaganiom sądu luksemburskiego i sądu strasburskiego – zapowiedział Krzysztof Śmiszek.

– W przekonaniu Lewicy ta ustawa jest niestety ciągle trochę mało ambitna, bo wychodzi w pół drogi, jeśli chodzi o wykonywanie wszystkich wyroków TSUE, a także ostatniej serii wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Prezydent zaproponował pewne rozwiązanie, będziemy nad nim dyskutować. Lewica, choć dość sceptycznie, dość sceptyczna wobec tego projektów, jednak będziemy składać swoje poprawki – powiedział polityk Lewicy.

– Najwięcej kontrowersji budzą przepisy o tym, że sędziowie ze zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej będą mieli do wyboru dwa wyjścia. Albo odejść w stan spoczynku albo przejść do innej z izb – zaznaczył.

– W ustawie nie ma w ogóle mowy o KRS, a to przecież ona, jej status, podważany przez instytucje europejskie, jest uważany za grzech pierworodny polskiego wymiaru sprawiedliwości – zauważył Śmiszek.

– Dzisiaj marszałek Terlecki na spotkaniu z panem prezydentem nie powiedział nic, co mogłoby uspokoić prezydenta, że prezydent może cieszyć się poparciem PiS – powiedział Krzysztof Śmiszek.

Projekt prezydenta Dudy

Przypomnijmy, że projekt Pałacu Prezydenckiego zakłada likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i powołanie na jej miejsce Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN oraz wprowadza możliwość zmienienia rozwiązań dotyczących wydanych już orzeczeń dyscyplinarnych wobec sędziów. Chodzi o możliwość ponownego zbadania poszczególnych orzeczeń.

W założeniu celem zaproponowanych zmian ma być umożliwienie rządowi zakończenia sporu z Komisją Europejską w zakresie sądownictwa i w rezultacie odblokowanie należne Polsce środki z Funduszu Odbudowy na Krajowy Plan Odbudowy.

Czytaj też:

Romanowski: Szukanie kompromisów z terrorystami jest bez sensuCzytaj też:

Kosiniak-Kamysz: Dobrze oceniamy inicjatywę prezydenta, ale zgłosimy poprawki