Kosiniak-Kamysz o Kościńskim: To jest kozioł ofiarny

W miniony poniedziałek odbyło się spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Po obradach rzecznik prasowy partii Anita Czerwińska ogłosiła, że dotychczasowy szef Ministerstwa Finansów zrezygnował z zajmowanego stanowiska. Do czasu wyłonieniu nowego kandydata funkcję tę będzie pełnił premier Mateusz Morawiecki.

"Kozioł ofiarny"

– To jest kozioł ofiarny. W Sejmie się pojawił może ze dwa razy na mównicy, wyszedł z trzy razy i tyle go widzieliśmy. To naprawdę była anonimowa postać, nie mająca wpływu na politykę rządu. Był wykonawcą decyzji politycznych premiera Morawieckiego, a nie żadnym kreatorem polityki finansowej – ocenił dymisję Tadeusza Kościńskiego Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef PSL był we wtorek w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News.

Przypomnijmy, że zmiany w resorcie finansów to efekt kontrowersji wokół wprowadzenia z początkiem 2022 roku przepisów rządowej reformy podatkowej Polski Ład. Pierwsze problemy pojawiły się, gdy w styczniu nauczyciele oraz pracownicy służb mundurowych zaczęli informować o niższych wynagrodzeniach za grudzień ubiegłego roku i to o 400 złotych. Przedstawiciele rządu przyznali się do błędów, przeprosili i zapowiedzieli naprawienie szkód.

"Klęska"

– Klęska została już poniesiona. Ten projekt politycznie jest nie do obrony. Pierwotne założenia nie były najgorsze, np. kwota wolna od podatku. Najbardziej patologiczne w PiS-owskim ładzie jest jednak to, że on uderza w aktywnych zawodowo, w tym tych, którzy naprawdę ciężko pracują – stwierdził Kosiniak-Kamysz.

Zdaniem lidera ludowców, szczególnie dużo problemów reformy podatkowe rządu Prawa i Sprawiedliwości przyniosły małym przedsiębiorcom. – Może to łatwiejsze dla rządu, jeżeli jest takie zagmatwanie. Jeśli firmy rachunkowe nie są w stanie prowadzić spraw swoich klientów – zauważył polityk.

