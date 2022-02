Minister zdrowia: Będę rekomendował stopniowe odchodzenie od restrykcji

W środowym wywiadzie dla dziennika "Fakt" szef resortu zdrowia stwierdził, że sytuacja epidemiczna w Polsce poprawia się, a piąta fala zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2) "będzie się wygaszała przez najbliższe kilka tygodni". W związku z tym, w ciągu najbliższego miesiąca obostrzenia sanitarne w kraju mają być znoszone lub poluzowane. Chodzi m.in. o obowiązek noszenia maseczki w zamkniętej przestrzeni.

Rezygnacja z obostrzeń

– Myślę, że w perspektywie miesiąca na pewno będę rekomendował stopniowe odchodzenie od restrykcji i przywracanie normalnego funkcjonowania życia społecznego i gospodarczego. W pierwszej kolejności będziemy podejmowali decyzję o zmniejszaniu infrastruktury szpitalnej, która służy do walki z COVID-19. Potem krok po kroku będziemy wycofywać się z kolejnych obostrzeń. Jeśli to tempo spadku zakażeń będzie się utrzymywać, to marzec jest bardzo realną perspektywą znoszenia restrykcji – powiedział Adam Niedzielski.

– Jeśli chodzi o maseczki, będę zalecał przede wszystkim, by osoby, które czują, że dotknęła je jakaś infekcja nosiły je. Maseczki zostaną z nami nie na zasadzie obowiązku, ale na zasadzie rekomendacji. Myślę, że będzie to istotna prewencja zwłaszcza w takich miejscach jak transport publiczny. Koronawirus będzie cały czas z nami, ale skala zakażeń i zachorowań z punktu widzenia zdrowia publicznego będzie mniej dolegliwa – stwierdził minister.

Nauka zdalna

We wtorek szef resortu edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek zdradził, że realnie rozważa się skrócenie obowiązywania nauki zdalnej w polskich szkołach. Do końca lutego tego roku lekcje online mieli mieć uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe.

– Jeżeli ta sytuacja się utrzyma, to na pewno w przyszłym tygodniu będziemy z panem ministrem Przemysławem Czarnkiem reagowali. Przywracanie nauki stacjonarnej jest absolutnie priorytetem – oznajmił Adam Niedzielski.

