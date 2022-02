Gawkowski: Niedzielski uległ presji środowiska antyszczepionkowców

Podczas środowej konferencji prasowej Adam Niedzielski poinformował o obecnej sytuacji pandemicznej w kraju oraz o prognozach na najbliższe tygodnie. Te są dobre, ponieważ, jak podkreślił minister zdrowia, szczyt V fali pandemii jest już za nami.

– Obserwując dotychczasowy przebieg epidemii COVID-19, widzimy, że apogeum piątej fali jest za nami. To przesilenie potwierdza codzienny poziom zakażeń, liczba zleceń przez lekarzy POZ na testy w kierunku koronawirusa. Ta tendencja spadkowa jest stała – powiedział Niedzielski. Szef resortu zdrowia wskazał, że w lutym powinny zostać zaobserwowane "znaczne spadki zakażeń". Z kolei w marcu sytuacja pandemiczna w kraju powinna pozwolić Ministerstwu Zdrowia na podjęcie decyzji dotyczących znoszenia części zasad bezpieczeństwa, tak aby, jak podkreślił Niedzielski, "w czas wiosenny można było wejść w normalnym trybie funkcjonowania".

Szef klubu Lewicy krytykuje

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski ocenił w rozmowie z dziennikarzami, że należy powiedzieć szefowi resortu zdrowia: "Kończy waść, wstydu oszczędź".

Zarzucił też Niedzielskiemu, że "w walce z pandemią wykazał się zerową aktywnością". – Nie było żadnej ustawy przez ostatnie cztery miesiące, która wspierałaby medyków, dawałaby szansę, że będzie lepsza wyszczepialność, czy w końcu, że będziemy walczyli o paszporty covidowe – mówił Gawkowski podczas konferencji prasowej w Sejmie.

– Minister Niedzielski jest dzisiaj postacią, która uległa presji środowiska antyszczepionkowców. Jeżeli minister miałby chociaż trochę honoru, po ostatnich miesiącach swojej abdykacji z wykonywania obowiązków, powinien podać się do dymisji – dodał szef klubu Lewicy.

Zmiany w obostrzeniach

Malejące liczby nowych zakażeń pozwoliły resortowi zdrowia na dokonanie zmian w pewnych obszarach dotyczących zasad sanitarnych. Niedzielski zapowiedział przywrócenie ok. 5 tys. łóżek szpitalnych do systemu po to, by zwiększyć możliwości leczenia pacjentów w innych schorzeniach. – To ważny krok w kierunku przywracania normalności – podkreślił.

Zmiany będą dotyczyły również zasad kwarantanny i izolacji. Od 15 lutego będzie stosowana 7-dniowa izolacja. Również od 15 lutego kwarantanna współdomowników będzie naliczana tylko w czasie izolacji osoby zakażonej. Resort zdrowia likwiduje także tzw. kwarantannę z kontaktu. Oznacza to, że osoby, które miały kontakt z osobą zakażoną, nie będą automatycznie kierowane na kwarantannę. Zmiany obejmą także kwarantannę przyjazdową.

Minister zabrał także głos w sprawie zniesienia nakazu noszenia maseczek.

– Można myśleć, że w pewnej perspektywie takie decyzje będą podejmowane. Rekomendacja dotycząca tego noszenia maseczek w przestrzeniach publicznych będzie w dalszym ciągu formułowana, żeby przyzwyczaić Polaków do obecności koronawirusa – przekazał.

