Posłowie Konfederacji o Niedzielskim: Domagamy się jego dymisji

– Domagamy się jego dymisji. Niezależnie od tego, co by minister Niedzielski teraz zrobił, to za to, co robił do tej pory, zasługuje na dymisję – powiedział szef koła Konfederacji Jakub Kulesza i dodał, że plany ministra Niedzielskiego odnośnie znoszenia restykcji "są za małe".

Polityk zaznaczył, że "rzeczywistym powrotem do normalności" byłoby przyjęcie rozwiązań proponowanych przez Konfederację w ustawie, którą partia złożyła w środę w Sejmie.

– Jeśli pan minister poprze ten projekt, to powiemy, że wreszcie może to zmierzać w dobrym kierunku – stwierdził Kulesza.

Bosak o Niedzielskim. "Nie damy się nabrać na sympatyczną maskę"

Partyjnemu koledze wtórował Krzysztof Bosak. — Nie dajmy się nabrać na zakładanie w tej chwili maski sympatycznego i rozsądnego człowieka przez ministra zdrowia. Ciągle całe grupy zawodowe cierpią z powodu głupiej, bezprawnej, opresyjne polityki tego ministra — powiedział poseł Konfederacji.

Dodał, że realnym "znakiem dobrej woli ministra Niedzielskiego byłoby uchylenie jego własnego, grudniowego rozporządzenia, które wprowadza obowiązek szczepień medyków i innych pracowników służby zdrowia oraz studentów medycyny".

– Każdego dnia moje biuro poselskie podejmuje kilka-kilkanaście interwencji w różnych instytucjach publicznych, które nadinterpretują grudniowe rozporządzenie ministra Niedzielskiego w taki sposób, by grozić pracownikom zwolnieniami w sytuacji, gdy się nie zaszczepią – podsumował Jakub Kulesza.

Niedzielski: Apogeum piątej fali jest za nami

Adam Niedzielski poinformował na środowej konferencji prasowej o obecnej sytuacji pandemicznej w kraju oraz o prognozach na najbliższe tygodnie. Te są dobre, ponieważ, jak podkreślił minister zdrowia, szczyt V fali pandemii jest już za nami.

– Obserwując dotychczasowy przebieg epidemii COVID-19, widzimy, że apogeum piątej fali jest za nami. To przesilenie potwierdza codzienny poziom zakażeń, liczba zleceń przez lekarzy POZ na testy w kierunku koronawirusa. Ta tendencja spadkowa jest stała – powiedział Niedzielski.

Szef resortu zdrowia wskazał, że w lutym powinny zostać zaobserwowane "znaczne spadki zakażeń". Z kolei w marcu sytuacja pandemiczna w kraju powinna pozwolić Ministerstwu Zdrowia na podjęcie decyzji dotyczących znoszenia części zasad bezpieczeństwa, tak aby, jak podkreślił Niedzielski, "w czas wiosenny można było wejść w normalnym trybie funkcjonowania".

