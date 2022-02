Co prezydent usłyszał od Ursuli von der Leyen? Kumoch odpowiada

W poniedziałek prezydent Duda, na zaproszenie von der Leyen, udał się do Brukseli, gdzie rozmawiał z szefową KE oraz przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem.

Politycy dyskutowali o sytuacji wokół Ukrainy, której Rosja grozi inwazją. Podczas rozmów poruszono również inicjatywę Pałacu Prezydenckiego dotyczącą zmian w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Jak stwierdził Andrzej Duda, spotkała się ona ze zrozumieniem ze strony unijnych polityków.

Kumoch: Prezydent chce końca konfliktu

Jakub Kumoch zdradził, że prezydencki projekt ucieszył Ursulę on der Leyen. Podobnie jak Andrzej Duda, szefowa KE liczy na szybkie zakończenie sporu z Polską o kształt reformy wymiaru sprawiedliwości.

– Uważam, że to może potoczyć się znacznie szybciej, tutaj warunkiem ze strony ludzi, który doradzali w komisji i mówili o tym, co będzie robiła komisja, nie było przyjęcie samej ustawy, tylko projektu ustawy, potem lojalne bronienie tego projektu i doprowadzenie w ten sposób do finału – wskazał Kumoch.

Były dyplomata liczy na to, że środki, które są Polsce należne, zostaną natychmiast odblokowane niezwłocznie. Przypomnijmy, że Komisja Europejska wstrzymała zatwierdzenie Krajowego Planu Odbudowy, który jest podstawą do sięgnięcia po środki z unijnego Funduszu Odbudowy. Polska ma prawo do ponad 50 mld euro w formie pożyczek i grantów.

– Prezydent Duda pokazał wielokrotnie, że on słowa dotrzymuje, jeżeli się zobowiązał czy zaczął pewne działania na rzecz załagodzenia sporu, to te działania będzie kontynuował – stwierdził były dyplomata na antenie TVN24.

Kumoch podkreśla, że celem prezydenta jest doprowadzenie do zakończenia konfliktu z Unią Europejską.

– Celem prezydenta jest, aby konflikt został zażegnany, zakończony, a Polska korzystała z takich samych dokładnie praw jak wszyscy inni członkowie UE, która mówiła jednym głosem, zarówno w kwestiach wewnętrznych, jak i kwestiach zewnętrznych, które dotyczą bezpieczeństwa – powiedział.

